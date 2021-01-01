إطلاق Snapchat+ في الهند مع ستة ميزات حصرية



Snapchat+ Snapchat+

بعد إطلاق خدمة Snapchat+ في مناطق مثل أمريكا وأوروبا، أطلقت الشركة الآن خدمة الاشتراك في الهند.



فقط بـ 49 روبية شهريًا، يمكن لمستخدمي Snapchat في الهند الآن الوصول إلى الميزات الخاصة بالإضافة إلى الميزات التجريبية لـ Snapchat.



يمكن للمستخدمين الذين اشتركوا في Snapchat+ الوصول إلى ست ميزات أخرى، مثل القدرة على تغيير أيقونة التطبيق وتتبع عدد الأشخاص الذين يعيدون مشاهدة قصصهم. كما يمكن لمستخدمي Snapchat+ الآن متابعة Ghost Trails على Snap Map لمتابعة توجيهات الأصدقاء التقريبية إذا سمحوا لهم بمشاركة أماكنهم. وعلاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة شخص ما إلى ملفهم الشخصي كأفضل صديق لهم.

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في أواخر شهر يونيو، قدمت Snap الخدمة العضوية Snapchat+ بقيمة 3.99 دولارًا في عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.