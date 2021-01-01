تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لتحسين مقتطفات نتائج البحث

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

عندما تبحث باستخدام استعلامات معينة على جوجل، تُظهر النتائج مقتطفًا مميزًا؛ وهي فقرة قصيرة تعطيك شرحًا سريعًا لكل ما كنت تبحث عنه. وفي بعض الأحيان تعمل هذه الميزة بشكل رائع، ولكن في البعض الآخر تكون مضللة تمامًا. لذا، فإن جوجل تستخدم الآن ذكاءها الاصطناعي لتحسين جودة المقتطفات.

فقد أوضحت جوجل أنها تستخدم الآن أحدث إصدار لها من الذكاء الاصطناعي؛ النموذج الموحد متعدد المهام (MUM)، لتقديم المقتطفات المميزة. يفهم هذا النموذج فكرة الإجماع، مما يعني أنه يمكن الإشارة إلى مقتطف وجده مع مصادر أخرى عالية الجودة عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان يناسب الفاتورة.

وقالت الشركة: “لقد وجدنا أن هذه التقنية القائمة على الإجماع قد حسنت بشكل هادف جودة وفائدة وسائل شرح المقتطفات المميزة”.

وسيقوم ذلك أيضًا بتصحيح بعض النتائج التي تبدو مضللة تمامًا وغير مفيدة على الإطلاق. فقد قدمت جوجل مثالاً يعرض الاستعلام “متى اغتال سنوبي أبراهام لينكولن؟”، والذي أسفر عن مقتطف يعطي تاريخًا ومعلومات حول اغتيال لينكولن الفعلي. وعلى حد تعبير جوجل، من الواضح أن هذه ليست الطريقة الصحيحة لعرض هذه النتيجة

لذا فإن إصدار جوجل الجديد للذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ. وتقول الشركة إن هذا التحديث قد قلل من تشغيل المقتطفات المميزة في مثل هذه الحالات بنسبة 40 بالمائة.

المصدر: بوابه المتميز

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