تعلن سامسونج عن سماعة Galaxy Buds 2 Pro بصوت محيطي 360 درجة وميزة عزل الضوضاء

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صورة الخبر: Galaxy Buds 2 Pro
Galaxy Buds 2 Pro

أعلنت سامسونج اليوم عن سماعتها الجديدة Galaxy Buds 2 Pro وتقدم السماعة صوت محيطي 360 درجة.

سماعة Galaxy Buds 2 Pro تقدم ميزة عزل الضوضاء مع صوت محيطي 360 درجة وتصميم أصغر بنسبة 15% لكي تكون مريحة بشكل أكبر في الأذن ودعم تقنية Hi-Fi لكي تحصل على صوت أفضل وأقوى.

السماعة تقدم لك بطارية تستطيع الصمود لمدة 5 ساعات مع تفعيل ميزة عزل الضوضاء و 8 ساعات مع عدم تفعيل الميزة ودعم بلوتوث 5.3 والتحويل التلقائي بين الأجهزة المتصلة بالسماعة وثلاث ميكروفونات ومقاومة للماء بمعيار IPX7.

السماعة متوفرة حالياً للطلب المسبق وستتوفر للبيع يوم 26 أغسطس بسعر 230 دولار.

المصدر: اخبار التقنيه

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