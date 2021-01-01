تعلن سامسونج عن سماعة Galaxy Buds 2 Pro بصوت محيطي 360 درجة وميزة عزل الضوضاء

أعلنت سامسونج اليوم عن سماعتها الجديدة Galaxy Buds 2 Pro وتقدم السماعة صوت محيطي 360 درجة.
سماعة Galaxy Buds 2 Pro تقدم ميزة عزل الضوضاء مع صوت محيطي 360 درجة وتصميم أصغر بنسبة 15% لكي تكون مريحة بشكل أكبر في الأذن ودعم تقنية Hi-Fi لكي تحصل على صوت أفضل وأقوى.
السماعة تقدم لك بطارية تستطيع الصمود لمدة 5 ساعات مع تفعيل ميزة عزل الضوضاء و 8 ساعات مع عدم تفعيل الميزة ودعم بلوتوث 5.3 والتحويل التلقائي بين الأجهزة المتصلة بالسماعة وثلاث ميكروفونات ومقاومة للماء بمعيار IPX7.
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