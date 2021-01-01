تعلن شاومي رسمياً عن هاتفها القابل للطي Mix Fold 2 مع كاميرات من Leica



Mix Fold 2 Mix Fold 2

شاومي اليوم أعلنت عن ثاني هواتفها القابلة للطي وهو Mix Fold 2 وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان سامسونج عن هواتفها القابلة للطي Galaxy Fold 4 و Flip 4.



هاتف شاومي Mix Fold 2 واحد من أنحف الهواتف القابلة للطي حيث أن سُمكه 5.4 ملم عند فتح الهاتف و 11.2 ملم وهو مغلق وللمقارنة هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 سُمكه 6.3 ملم وهو مفتوح و 15.8 ملم وهو مغلق ووزن هاتف شاومي 262 جرام.



هاتف Mix Fold 2 يأتي بشاشة خارجية OLED بقياس 6.56 بوصة بدقة 2520x1080 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنية HDR 10+ ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus وبها ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 20 ميجا بيكسل.

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عند فتح الهاتف ستحصل على شاشة OLED بقياس 8.02 بوصة من نوع LTPO 2.0 وذلك لدعم التنقل في معدل التحديث من 1Hz إلى 120Hz وهو ما يساعد في تحسين عمر البطارية.يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت وهناك نسخة بمساحة تخزين 1 تيرا بايت وبطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات.شاومي تعاونت في هذا الهاتف مع شركة Leica وهو ثاني هاتف من شاومي يستفيد من هذا التعاون بعد هاتف Xiaomi 12S Ultra ويأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر سوني IMX766 و OIS والثانية واسعة الزاوية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثالثة للتقريب البصري 2x بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.6.الهاتف يأتي بقارئ للبصمة على الجانب ويعمل بنظام Android 12L مع واجهة MIUI 13 ومتوفر حالياً للطلب المسبق في الصين وسيتوفر للبيع هناك يوم 16 أغسطس بسعر يبدأ من 1,340 دولار ولا يوجد معلومات عن توفره خارج الصين.