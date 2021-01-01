يطلق الاتحاد الدولي للاتصالات مسابقة التصوير



الاتحاد الدولي للاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات

شرع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ورومانيا البلد المُضيف لمؤتمر المندوبين المفوضين المقبل (PP-22)، في تعزيز المبادرات الخضراء والمساواة بين الجنسين وإدماج الشباب، تماشياً مع موضوعات PP-22، وذلك بإطلاق مسابقة للتصوير ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، خلال الفترة التي تسبق المؤتمر، وتضم ثلاث فئات:



نظرًا لأن حياتنا أصبحت مرتبطة بشكل متزايد، فإن انتشار الأجهزة يساهم في ارتفاع انبعاثات الكربون في العالم، كما أنه يضيف إلى النفايات الإلكترونية - الارتفاع المثير للقلق في المعدات الكهربائية والإلكترونية المهملة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات وأجهزة الاستشعار وأجهزة التلفزيون.



في الوقت نفسه، ومع ذلك، يجب أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) جزءًا من الحل لخفض انبعاثات الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي.

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جنسلا يتم توزيع الإمكانات التحويلية للوصول إلى الإنترنت واستخدامها بالتساوي، وتشكل النساء والفتيات غالبية ما يقدر بنحو 2.9 مليار شخص لا يزالون غير متصلين في عالم اليوم، ولا يمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة دون سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.شبابيضم العالم اليوم حوالي 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا - أكبر جيل من الشباب في التاريخ. يعيش ما يقرب من 90 في المائة منهم في البلدان النامية.كما أكد الاتحاد على ضرورة أن توضح الصور كيف يتم إنشاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو استخدامها من قبل مجموعة متنوعة من الناس حول العالم وكيف تغير الاقتصادات والمجتمعات.كيفية الدخول:مسابقة صور الاتحاد مفتوحة لجميع الأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت المشاركة، كما أنه مفتوحة أمام الكيانات المؤسسية مثل أعضاء الاتحاد، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والتقديم عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للاتصالات.