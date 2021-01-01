يطلق الاتحاد الدولي للاتصالات مسابقة التصوير

شرع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ورومانيا البلد المُضيف لمؤتمر المندوبين المفوضين المقبل (PP-22)، في تعزيز المبادرات الخضراء والمساواة بين الجنسين وإدماج الشباب، تماشياً مع موضوعات PP-22، وذلك بإطلاق مسابقة للتصوير ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، خلال الفترة التي تسبق المؤتمر، وتضم ثلاث فئات:
نظرًا لأن حياتنا أصبحت مرتبطة بشكل متزايد، فإن انتشار الأجهزة يساهم في ارتفاع انبعاثات الكربون في العالم، كما أنه يضيف إلى النفايات الإلكترونية - الارتفاع المثير للقلق في المعدات الكهربائية والإلكترونية المهملة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات وأجهزة الاستشعار وأجهزة التلفزيون.
في الوقت نفسه، ومع ذلك، يجب أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) جزءًا من الحل لخفض انبعاثات الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!