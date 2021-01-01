إطلاق صاروخ القمر التابع لـ«ناسا» 29 أغسطس..لأول مرة..

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من المقرر أن ينطلق نظام الإطلاق الفضائي الضخم "SLS" في الفضاء في 29 أغسطس



كجزء من مهمة مدتها ستة أسابيع ستشهد حمل مركبة فضائية غير مأهولة من Orion إلى مدار حول القمر والعودة، وقد كلف بنائه 23 مليار دولار "19 مليار جنيه إسترليني".



ستكون هذه الرحلة الأولى من ثلاث رحلات مخططة إلى القمر والتي ستُتوج بإعادة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

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تريد ناسا، المعروفة باسم برنامج Artemis، أن تهبط بأول امرأة وأول شخص ملون على القمر بحلول عام 2025 - وستكون SLS هي مركبة التي ستأخذهم إلى هناك.يزن هذا الصاروخ 5.5 مليون رطل (2.5 مليون كجم) وقادر على توليد ما يقرب من 40 ميجانيوتون من الدفع ، وهو المكافئ الحديث لـ Saturn V ، وهو قاذفة ضخمة تم بناؤها خلال حقبة أبولو والتي قادت نيل أرمسترونج وباز ألدرين ومايكل كولينز إلى الصاروخ. القمر في عام 1969.سيطلق على الإصدار الأول من SLS اسم Block 1، قبل أن يخضع لسلسلة من الترقيات على مدى السنوات القليلة المقبلة حتى يتمكن من إطلاق حمولات أثقل إلى وجهات خارج مدار الأرض المنخفض.تأمل ناسا ألا ينقل صاروخها الضخم رواد الفضاء إلى القمر فحسب، بل سيكون قادرًا في النهاية على نقل البشر إلى المريخ وما وراءه.