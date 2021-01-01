الأحد..تقابل كوكب زحل مع الشمس في سماء الأرض..

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يصل كوكب زحل إلى التقابل مع الشمس في سماء الأرض يوم الأحد 14 أغسطس 2022 عند الساعة الثامنه مساءً بتوقيت مكة (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش) وسيكون على مسافة 1,325,437,134 كيلومتر وسيكون مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وسيبلغ قطر قرصه 18.8 ثانية قوسية ولمعانه الظاهري (+0.3) وهو أفضل وقت لرصد وتصوير الكوكب وأقماره.



إن التقابل يمثل منتصف أفضل وقت في السنة لرؤية زحل، نظرا لأن الأرض أقرب إلى الكوكب بحوالي 300 مليون كيلومتر لأنهما على نفس الجانب من الشمس مقارنة عندما يكون الكوكب في الاقتران الشمسي، ولكن حتى عندما يكون زحل في أقرب نقطة له من الأرض، سيظهر كنقطة ضوئية فقط يشبه بالنجوم للعين المجردة.



زحل سيظهر أكبر بنسبة 39% وأكثر سطوعا بمقدار 1.7، عند رؤيته عبر التلسكوب، إضافة أن وقت التقابل يوفر وقتا إضافيا للرصد حيث سيكون الكوكب مرئي معظم الليل حيث يشرق في وقت غروب الشمس تقريبًا، ويصل إلى أعلى نقطة في السماء حوالي منتصف الليل ويغرب في وقت شروق الشمس تقريبًا بالتوقيت المحلي.

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خلال هذا التقابل سيكون النصف الشمالي لزحل مائل باتجاهنا بحيث تميل الحلقات بزاوية 13 درجة على خط رؤيتنا من الأرض، مما يجعلها مشاهدة بشكل جيد للغاية.سيلاحظ الراصد لزحل عبر التلسكوب ولبضع ساعات قرب لحظة التقابل سطوع ملحوظ للحلقات مقارنة بقرص الكوكب نفسه وهذه الظاهرة تسمى "تأثير سيليجر"، وهو يحدث لأن الحلقات تتكون من بحر ناعم من جزيئات الجليد التي تضيئها الشمس عادةً بزاوية مختلفة قليلاً عن زاوية رؤيتنا بحيث نرى بعض الجسيمات المضيئة وبعضها في ظل البعض الآخر، ولكن قرب وقت التقابل تضيء جسيمات الجليد من نفس الاتجاه الذي نراها منه تقريبًا، مما يعني أننا نرى القليل جدًا منها في الظل.كوكب زحل سوف يرصد فوق الأفق الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة، وخلال ساعات الليل سيكون بالقرب منه القمر الأحدب المتناقص، وسيصل زحل أعلى نقطة في السماء عند حوالي منتصف الليل وسيغرب في الجنوب الغربي مع شروق الشمس.إن الكواكب التي تدور حول الشمس داخل مدار الأرض وهما عطارد والزهرة لا يمكن أن تكون في حالة تقابل، فهذه الحالة تحدث فقط مع الكواكب خلف مدار الأرض وتشمل المريخ والمشتري وزحل واورانوس ونبتون والكوكب القزم بلوتو فهذه يمكنها أن تقابل الشمس في سماء الأرض.تصل جميع تلك الكواكب خلف مدار الأرض إلى التقابل في كل مرة تتحرك الأرض بين تلك الكواكب والشمس، فتقابل المريخ يحدث كل عامين، وتقابل المشتري يأتي متأخراً بشهر كل عام، في حين يحدث تقابل زحل متأخرا بأسبوعين تقريباً سنوياً، فكما نلاحظ أنه كلما كان الكوكب أبعد عن الشمس كانت الفترة الزمنية بين تقابلين متتالين أقصر.زحل الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، يمتلك العديد من الحلقات التي تتكون من قطع صغيرة من الجليد، ويضم زحل 62 قمرا موثقاً، تمت تسمية 53 منها فقط و13 قمراً منها أقطارها أكبر من 50 كيلومترا، لذلك فإن هذا الكوكب عالم جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى عند مشاهدته عبر التلسكوب.جدير بالذكر أن الظهور الرائع لزحل لن يقتصر على هذه الليلة فقط، فهو سيكون في حالة جيدة للرصد في سماء المساء في ليالي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ما يعني طوال فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية.