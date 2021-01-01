سر «العضة المميتة» لملك الديناصورات



الديناصورات الديناصورات

من المعروف أن ملك الديناصورات، المعروف باسم «الديناصور ريكس» Tyrannosaurus rex، كان لديه أذرع صغيرة، ولكن اتضح أن بعض الأنواع ربما تكون قد طورت أيضًا تجاويف عيون أضيق من أسلافها، للسماح لها بالعض بقوة أكبر لقتل الفرائس والأعداء.



وبينما في العديد من الحيوانات - ومعظم الديناصورات - يكون تجويف العين مجرد ثقب دائري في الجمجمة، يحتوي على مقلة العين، وهذا يختلف تمامًا في الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة.



وفي دراسة جديدة، كشف باحثون في جامعة برمنجهام أن تجاويف العين البيضاوية أو البيضاوية غير المعتادة الموجودة في جماجم هذه الحيوانات المفترسة، ربما تكون قد تطورت لمساعدة جمجمتهم على امتصاص الصدمات عندما تنقض على الفريسة.

قد يعجبك أيضا...

ويقترح الباحثون، أن تطور تجاويف العين الضيقة قد يكون قد قلل من المساحة المتاحة لمقل العيون داخل جماجم ثيروبود، لكنه خلق مساحة أكبر لعضلات الفك وتعزيز متانة جماجمهم.وقد يكون هذا قد ساعدهم على العض بشكل أقوى على حساب استيعاب العيون الكبيرة، والتي أشارت الأبحاث السابقة إلى أنها يمكن أن تحسن الإدراك البصري.هذا وقام الدكتور ستيفان لوتينشلاجر، كبير المحاضرين في علم الأحياء القديمة بجامعة برمنجهام ومؤلف الدراسة الجديدة، بتحليل شكل تجاويف العين لـ 410 عينات من الزواحف المتحجرة من حقبة الدهر الوسيط (بين 252 و 66 مليون سنة مضت).وشملت هذه الديناصورات وأقاربها مثل التماسيح، وقد وجد أن معظم الأنواع، وخاصة العواشب، لها تجاويف دائرية للعين، ومع ذلك، فإن الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة التي يزيد طول جماجمها عن 3.2 قدم (1 متر) غالبًا ما يكون لها مآخذ بيضاوية الشكل أو على شكل ثقب المفتاح مثل البالغين، على الرغم من أنها تميل إلى أن يكون لها مآخذ دائرية مثل الأحداث.كما وجد الباحثون، أن الأنواع القديمة تميل إلى أن تكون ذات تجاويف دائرية الشكل مقارنةً بالأنواع الحديثة، حيث تحتوي الثيروبودات الكبيرة على تجاويف عيون على شكل ثقب المفتاح أكثر من أسلافها.تشير هذه الملاحظات إلى أن الأنواع الكبيرة من اللحوم طورت تجاويف عيون على شكل ثقب المفتاح بمرور الوقت، لكنها طورت هذا الشكل كبالغين، وليس صغارًا.وقال الدكتور لاوتنشلاجر: "تظهر النتائج أن بعض الديناصورات فقط لديها مآخذ للعين كانت بيضاوية الشكل، أو على شكل ثقب المفتاح"، ومع ذلك، فقد كان كل هؤلاء من الديناصورات الكبيرة آكلة اللحوم بأطوال جمجمتها 3.2 قدم (1 متر) أو أكثر.