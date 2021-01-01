فيديو : ابتكار آلة لتشييد المباني دون لمسها

في عالم يتم فيه تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد على كل شيء من المنازل إلى الصواريخ إلى البنادق ، يُطرح السؤال إلى أين يمكن أن يتجه التصنيع بعد ذلك.
وفي هذا الصدد، ظهر جهاز جديد يسمى LeviPrint ليضيف ميزة فريدة لعمليات التصنيع عبر ما يعرف بـ«التحليق الصوتي»، حيث يتم خلاله محاصرة أجسام صغيرة في موجات صوتية عالية التردد، ويمكن ايضًا استخدام LeviPrint لبناء مجموعة متنوعة من الهياكل المختلفة دون لمس أي من القطع.
وقال آسير مارزو، الباحث من UPNA، لـCNET إنه يتصور أن تقنية LeviPrint الخالية من اللمس يمكن أن تثبت يومًا ما أنها مفيدة في مجال الطب الحيوي، حيث يمكن أن يكون التلوث المتبادل مشكلة، أو في تصنيع الساعات وكاميرات الهاتف، بسبب صغرها وسهولة استخدامها الأجزاء التالفة.
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