تعلن إيران عن إنتاج 3 نسخ جديدة للقمر الصناعي"الخيام"

آخر الأخبارعلم وتقنية › تعلن إيران عن إنتاج 3 نسخ جديدة للقمر الصناعي"الخيام"

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنوي إيران تصنيع 3 أقمار صناعية أخرى مثيلة للقمر الصناعي "الخيام" الذي أطلق الثلاثاء 9 أغسطس من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

أفاد بذلك الخميس 11 أغسطس المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية على جهرمي في مدونته على "تويتر" وقال إن الشركات الإيرانية ستستخدم في شتى المجالات الصور الفوتوغرافية التي يرسلها القمر الصناعي الإيراني "الخيام"، ويعتزم العلماء الإيرانيون إنتاج 3 نسخ أخرى لـ "الخيام".

يذكر أن القمر الصناعي الإيراني "الخيام" لاستشعار الأرض عن بعد أطلق يوم 9 أغسطس إلى مدار الأرض بواسطة صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي ووحدة التسريع الروسية "فريغات".

ويخصص القمر الصناعي الإيراني لإجراء البحوث العلمية وتجربة تكنولوجيا الاتصال بالأقمار الصناعية وقياس مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي واستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الأوضاع البيئية.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعلن إيران عن إنتاج 3 نسخ جديدة للقمر الصناعي"الخيام"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7944

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager