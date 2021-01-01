سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy Z Fold 4..يتخطى سعره 40 ألف جنيه..



Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 4

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا عن الجيل الرابع من هاتفها الرائد القابل للطي Galaxy Z Fold 4، في حدث Galaxy Unpacked لعام 2022، واشتمل الهاتف الجديد على تحسين المتانة وتعدد المهام ودعما للعمل مع القلم الالكتروني S Pen، مع ميزات إنتاجية أكثر وتحسينات ملحوظة في الكاميرا، مما يجعله أقرب إلى جهاز حاسب محمول حقيقي.



وبحسب ما أعلنت سامسونج، حصلت شاشات هاتف Galaxy Z Fold 4، على العديد من الترقيات، حيث تأتي الشاشة الرئيسية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، على طبقة حماية أقوى بنسبة 80?، وأكثر نحافة من زجاج Super UTG، وهي أكثر سطوعا بنسبة 29? من الإصدارات السابقة مع أكثر من 1000 شمعة سطوع، تدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ 120 هرتز.



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كما قامت سامسونج بإجراء العديد من التحسينات على تصميم هاتف Galaxy Z Fold 4، لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع لجعل الهاتف أقصر بمقدار 3.1 ملميتر من سابقه، وأوسع بمقدار 67.1 ملميتر، مما يؤدي هذا إلى تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع من بعرض 24.5: 9، وبنسبة ارتفاع 23: 9، وعند طي الشاشة الرئيسية يصبح النموذج الجديد أعرض بمقدار 2 ملميتر، مع حواف تلائم الشاشة بعرض 3.1 ملميتر.سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold 4ويعد الجهاز القابل للطي أنحف من سابقه، يبلغ قياسه 6.3 ملميتر عند فتحه ككتاب، و15.8 ملميتر عند إغلاق الجهاز، وأخف وزنا بمقدار 8 جرامات، حيث يبلغ وزنه حوالي 263 جراما، مما يجعله أكثر قابلية للاستخدام وأكثر راحة، كما أنها تتميز بحواف أصغر، وتتميز المنطقة الموجودة فوق شاشة العرض السفلية بكثافة بكسل أعلى، مما يجعلها أقل وضوحًا.وأعادت سامسونج تصميم المفصلة لجعل تجعيد الشاشة أصغر من الإصدارات السابقة، وتتميز الشاشة الخارجية بهاتف Galaxy Z Fold 4، من نوع Dynamic AMOLED 2X، يبلغ قياسها 6.2 بوصة، وتعمل بمعدل تحديث 120 هرتز، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus +، تحتوى على نوتش أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي.أقوى معالجينبض في قلب هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 4، معالج كوالكوم ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 + Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو أحدث وأسرع معالجات الهواتف الذكية لعام 2022.ويأتي الهاتف مقترنا بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، إلى جانب 256 أو 512 جيجابايت، من سعة تخزين UFS 3.1 غير القابلة للتوسيع، ويتوفر خيار 1 تيرابايت في بعض المناطق حصريا من Samsung.com.ولضمان التشغيل السلس، زودت سامسونج هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 4، بنظام التشغيل أندرويد 12، Android 11 مع واجهة المستخدم One UI.سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold 4إعداد كاميرا محسنيحتوي هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 4، على كاميرا خلفية ثلاثية تأتي بتصميم عمودي مع وجود فلاش LED أسفلها، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر أكبر يلتقط 23? المزيد من الضوء، متصلة بعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل تعمل على تقريب الأشياء بفضل التكبير البصري 3x، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.بالإضافة إلى كاميرا سيلفي موجودة على شاشة الغطاء عبارة عن مستشعر بدقة 10 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مخقية أسفل الشاشة الرئيسية بدقة 4 ميجابكسل.سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold 4ويتميز عامل الشكل القابل للطي ببعض أوضاع التصوير الفريدة، على سبيل المثال، عند التكبير، سترى "خريطة تكبير" على نصف الشاشة، مما يسهل تأطير اللقطة، وتعمل شاشتا العرض للمعاينة المزدوجة يمكنك أنت وموضوعك رؤية اللقطة قبل أن تضغط على مفتاح الغالق.ويأتي Galaxy Z Fold 4، مع بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، وتدعى سامسونج أنها طورت سرعة الشحن لتجعل المدة التي تستغرقها شحن البطارية حوالى نصف ساعة لتصل من 0 إلى 50?.سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold 4ويتميز الهاتف القابل للطي الجديد مع دعم مستشعر لبصمة الأصبع على الإطار الجانبي للجهاز، كما زودت سامسونج Galaxy Z Fold 4، بإطار Armor Aluminium، مما يجعله جهازا قويا ومتينا، وعلى غرار إصدار العام الماضي، يأتي الهاتف مقاوما للماء وفقا لمعيار IPX8، حيث يمكن غمره في 1.5 متر من الماء العذب لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما يدعم الهاتف العمل مع القلم الالكتروني S Pen، تم اعتماد كل من هواتف Z الجديدة بشكل مستقل بحيث يمكن طيها حتى 200000 مرة.ويتوفر هاتف في 3 خيارات للألوان هي: البيج الجديد، والرمادي، والأخضر، مقابل سعر حوالي 1800 دولار (أي ما يعادل 34 ألفا و400 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 12 + 512 جيجابايت، وبسعر 2160 دولارا (أي ما يعادل 41 ألفا و300 جنيه مصري)، لطراز بسعة 12 + 1 تيرابايت.