إطلاق هواتف iPhone تتعدى الملايين..الأسعار هتولع ..

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يتجه بعض الأشخاص إلى البحث عن هواتف باهظة الثمن حيث تتمتع الهواتف الأغلى ثمنا بتجربة مستخدم جيدة وتمييز للفرد عن الهواتف الأخرى الرخيصة، فإذا كنت ترغب في امتلاك واحدا من أغلى الهواتف في العالم لأداء عملهم على أكمل وجه، فإليك قائمة من أغلى الهواتف التي يقترب سعرها من المليار جنيه.







يميل العامة إلى استخدام هواتف رخيصة الثمن ومن الفئة المتوسطة على سبيل المثال العلامة التجارية إنفينيكس Infinix ،وعلى النقيض الآخر هناك بعض الناس يحبون أن يعيشوا حياتهم الفاخرة على أكمل وجه ، حيث يلتقطون وينشرون صورهم ومقاطع الفيديو الواضحة باستخدام واحد من أغلى الهواتف في العالم في الخارج لتعطيهم متعة أكبر، و على الرغم من أن الهواتف ذات الميزانية المحدودة لها مزاياها الواضحة ، إلا أن أغلى الهواتف في العالم تضفي متعة أكبر لبعض الأشخاص.

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قائمة بـ هواتف تقدر بملايين1- هاتف iPhone 4 Diamond Rose Editionينطلق هاتف iPhone 4 Diamond Rose Edition كثالث أغلى هاتف في العالم من إنتاج المصمم البريطاني ستيوارت هيوز، تم تصنيع الهاتف من الذهب الوردي بأكثر من 500 قطعة ألماس بقيمة تزيد عن 100 قيراط ، مما جعله باهظ الثمن وساعده في تصنيفه كواحد من أغلى 10 هواتف في العالم.iPhone 4 Diamond Rose Editionبالإضافة إلى ذلك يوجد حوالي 53 ماسة على شعار "آبل" في ظهر الهاتف ، مما ساهم أيضا في جعله بهذا السعر المرتفع .يحتوي هاتف iPhone 4 Diamond Rose Edition على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، ويعد هذا الهاتف إصدار إصدار محدود ل 2 فقط في العالم ويبلغ سعره 8 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 153 مليون جنيه مصري).2- هاتف iPhone 4s Elite Goldيعد هاتف iPhone 4s Elite Gold ثاني أغلى هاتف في العالم الذي صممه المصمم البريطاني Stuart Hughes بسعر 9.4 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 180 مليون جنيه مصري) ، ويععتبر هذا الهاتف من أبرز إطلاقات ستيوارت هيوز على الإطلاق.صُنع هاتف iPhone 4s Elite Gold أيضًا من الذهب الوردي مع أكثر من 500 قطعة من الألماس لا تشوبها شائبة يصل مجموعها إلى 100 قيراط ، وهو عنصر مكلف جعله كأحد أغلى 10 هواتف في العالم.ميزات فائقة بالشاشة.. مفاجأة iPhone الذي سيحدث زلزالا في سوق الهواتف الذكية مش محتاج تحوش..بدائل رخيصة لـ هاتف iPhone iPhone 4s Elite Goldيتكون ظهر الهاتف الباهظ الثمن من الذهب عيار 24 قيراطًا مع لمسة إضافية لشعار آبل من الذهب عيار 24 قيراطًا مع وجود 53 قطعة ألماس.يأتي هاتف iPhone 4s Elite Gold مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، وتم إنتاج الهاتف كنسخة محدودة لشخصين فقط حول العالم.3- هاتف Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamondيعتبر Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond أغلى هاتف في العالم في عام 2022 وصُنع بواسطة العلامة التجارية الأمريكية الفاخرة Falcon.Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamondيحتوي هاتف Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond على قطعة ألماس في الظهر بلون وردي، وأدى وجود الألماس إلى جعل الهاتف باهظ الثمن ليصبح أحد أغلى الهواتف في العالم. ويأتي طراز iPhone 6 Pink Diamond مصنعا من البلاتين ، مع الذهب عيار 24 قيراطًا بلون Gold و Rose gold ، وهي عناصر باهظة الثمن ساهمت في ترتيبه كأغلى هاتف في العالم. ويبلغ سعر الهاتف حوالي 48.5 مليون دولار أمريكي (أي ما يقرب من مليار جنيه مصري).