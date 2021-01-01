موتورولا تطلق هاتفي X30 Pro و S30 Pro..مقابل سعر مغرٍ..

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أقامت شركة موتورولا Motorola، اليوم حدثا كبيرا في الصين، أعلنت من خلاله عن ثلاثة هواتف جديدة، تضمنت الهاتف القابل للطي Razr 2022، والإصدارات القياسية X30 Pro و S30 Pro التي تتميز بمواصفات رائدة من الدرجة الأولى.



سعر ومواصفات هاتف Motorola X30 Pro



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد Motorola X30 Pro، أول هاتف في السوق مزود بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، حيث زودته موتورولا بمستشعر ISOCELL HP1 من سامسونج، والتي يمكنها تخزين حجم البكسل من 16 إلى 1 إلى 2.56 ميكرومتر، لإنتاج صور بدقة تبلغ 12.5 ميجابكسل، وتسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

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أرخص 2000 جنيه من سامسونج.. موتورولا تحطم الأسعار بـ Moto Razr 2022 كاميرا 200 ميجابيكسل.. موتورولا تعلن رسميا عن أفضل هاتف للتصويركما تضم إعدادات الكاميرا بهاتف Motorola X30 Pro، وحدة فائقة الاتساع تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX663 والتي توفر تقريبا بصريا أكبر 2x مرات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل، موجودة في فتحة ثقب على الشاشة تستخدم مستشعر OV60a من شركة "أومني فيجن" الصينية.ويمتاز هاتف موتورولا X30 Pro، بشاشة منحنية الحواف من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD +، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، تدعم الشاشة معدل سطوع يصل إلى 1200 شمعة، ومصنفة بتقنية HDR10 + وتحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.ويتم تشغيل هاتف Moto X30 Pro ، بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdregon 8+ Gen 1، والذي يقترن بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم التقليدية من موتورولا MyUI 4.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.ويحزم هاتف X30 Pro، بطارية بقوة 4610 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع سلكيا بقوة 125 وات، وتدعي موتورلا أنه يمكنه شحن البطارية من 0 إلى 100? في غصون 19 دقيقة، مع شحن لاسلكي سريع بقوة 50 وات عبر شاحن لاسلكي اختياري من Motorola.ويتوفر هاتف Motorola X30 Pro، باللونين الأسود والأبيض، مقابل سعر يبدأ من 548 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10400 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت، ويصل سعر الطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت إلى 668 دولار أمريكي (أي ما يعادل 12700 جنيه مصري).سعر ومواصفات هاتف Motorola X30 Proسعر ومواصفات هاتف Motorola S30 Proيأتي هاتف موتورولا الجديد Motorola S30 Pro، مزودا بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 888+، ويتميز بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.55 بوصة، تدعم معدل تحديث 144 هرتز، ويحمل الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، من إنتاج شركة "أومني فيجن" OV50A، تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.ويعمل هاتف موتورولا S30 Pro، بواجهة المستخدم MyUI 4.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويحزم بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 68 وات، الهاتف متوفر باللونين الأسود والأزرق ويتميز الأخير بلمسة نهائية من الجلد الصناعي، مقابل سعر يبدأ من 326 دولار (أي ما يعادل 6200 جنيه مصري)، لطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت.