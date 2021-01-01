قارات الأرض تشكلت بسبب اصطدام نيزك عملاق قبل 3.5 مليار سنة

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كشفت دراسة جديدة أن قارات الأرض تشكلت بسبب اصطدام نيزك عملاق، حيث توصلت إلى أن قارات الأرض تشكلت عندما تعرض كوكبنا للقصف بالنيازك العملاقة قبل حوالي 3.5 مليار سنة، وذلك بعد تحليل باحثون من جامعة كيرتن في بيرث بأستراليا لبلورات معدن الزركون من بيلبارا كراتون للتحقيق في أصوله. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الكراتون هي قطعة من قشرة الكوكب بقيت سليمة لمليارات السنين، في حين انقطعت قطع أخرى وتحركت لتشكل القارات، وكشف تكوين الزركون عن معلومات حول كيفية تشكيل بيلبارا كراتون. ويرجح العلماء، أن الصخور ذابت لأول مرة بالقرب من سطح الأرض قبل أن تتقدم بشكل أعمق، بما يتوافق مع الآثار الجيولوجية لتأثيرات النيزك. وقال الدكتور تيم جونسون، من مدرسة كيرتن لعلوم الأرض والكواكب: "يقدم بحثنا أول دليل قوي على أن العمليات التي شكلت القارات في نهاية المطاف بدأت بتأثيرات نيزكية عملاقة، مماثلة لتلك المسؤولة عن انقراض الديناصورات، ولكن حدثت قبل مليارات السنين". كما أنه على مدار تاريخ الأرض الذي يبلغ 4.5 مليار سنة، تكسرت كتل الأرض، وانجرفت عن بعضها ودُفعت مرة أخرى معًا، وهذا هو نتيجة الحرارة الناتجة عن العمليات الإشعاعية داخل الكوكب مما تسبب في تحرك هذه الصفائح. ومع ذلك، ظلت الأجزاء الكبيرة والقوية بشكل خاص من القشرة مستقرة طوال الوقت على الرغم من هذه العمليات، والتي تُعرف باسم كراتون. وقدمت دراسة جديدة عن Pilbara Craton، نُشرت في Nature، دليلاً على كيفية تشكل الهيكل ولماذا هو قوي جدًا. حلل الجيولوجيون بلورات الزركون داخل الصخور النارية من كراتون، والتي تم تأريخها على أنها تشكلت منذ ما بين 3.6 و 2.9 مليار سنة. وقال الدكتور جونسون: "كشفت دراسة تكوين نظائر الأكسجين في بلورات الزركون هذه عن عملية من أعلى إلى أسفل تبدأ من ذوبان الصخور بالقرب من السطح وتتقدم بشكل أعمق، بما يتوافق مع التأثير الجيولوجي لتأثيرات النيزك العملاقة".