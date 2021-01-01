هذا الهاتف أسطورة حقيقية من سامسونج..ميزات فائقة وسعر مناسب..

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تتميز شركة سامسونج بإصدارها لهواتف مخصصة للفئة المتوسطة والشبابية تجمع بين المواصفات الكبيرة من شاشة فائقة ودقة كاميرا، وأداء وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى التصميم الأنيق المميز، وكل هذا إلى جانب سعر أرخص كثيرا من هواتف الفئة الرائدة.







ويعد هاتف سامسونج Galaxy A72 الذي أطلقته الشركة العام الماضي واحدا من أفضل الهواتف على الإطلاق، حيث يأتي الهاتف مع مواصفات ممتازة، وأداء جبار ينافس هواتف الفئة الرائدة، ويعد واحدا من أفضل هواتف الأندرويد للفئة المتوسطة والشبابية.

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اشتريهم وانت مغمض.. أفضل هاتفين من سامسونج للشباب وحش الفئة المتوسطة.. أفضل هاتف من سامسونج لطلبة الجامعةوبحسب موقع SamMobile فإن هاتف سامسونج Galaxy A72 يتفوق على عدد كبير من الهواتف منها Galaxy A52 المفضل لدى كثير من المستخدمين، خاصة في البطارية وجودة الكاميرا، لذلك يعتبر واحدا من أهم وأفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة.شاشة هاتف هاتف سامسونج Galaxy A72 Galaxy A72يأتي هاتف سامسونج Galaxy A72، بشاشة بقياس 6.7 بوصة بحواف رفيعة في الأعلى والأسفل، من نوع Super AMOLED، تدعم معدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، بدقة +1080 بكسل ، وجودة +FHD مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية قوية للشاشة بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع مقاومة للمياه والغبار بتصنيف IP67 ، مع ميزة Always-on display التى تعمل على توفير طاقة البطارية.Galaxy A72كاميرا هاتف هاتف سامسونج Galaxy A72 Galaxy A72يقدم هاتف سامسونج Galaxy A72 كاميرا خلفي رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل ، مع أخرى بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مخصصة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية 8 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 3x و 30x تقريب رقمي، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية همع تسجيل لقطات بدقة 1080 بكسل بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية مع ميزة HDR، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل .عشان ميضحكش عليك.. خبراء يوصون بهذه النصائح عند شراء هاتف مستعمل يوفر نت مجاني.. إيلون ماسك هيقلب العالم بموبايل جديد وهذا سعره أداء ومعالج هاتف هاتف سامسونج Galaxy A72 Galaxy A72ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A72 بمعالج من نوع Snapdragon 720G، من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع نظام التشغيل Android 12.بطارية هاتف هاتف سامسونج Galaxy A72 Galaxy A72بالنسبة لعمر البطارية ، فإن بطارية هاتف سامسونج Galaxy A72 تأتي بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث توفر بسهولة استخدام أكثر من يوم دون أي مشاكل على الإطلاق، حتى مع ضبط تحديث الشاشة على 90 هرتز ، حيث يمكن للبطارية أن تستمر حتى يومين، وعندما تحتاج إلى شحن البطارية ، يوجد شحن سلكي بقوة 25 واط، حيث يستغرق شحن البطارية بالكامل حتى 100 % ما يزيد قليلاً عن 90 دقيقة ، مع شحن 50? يستغرق 35 دقيقة.سعر هاتف هاتف سامسونج Galaxy A72 Galaxy A72وفقا للموقع الرسمي لشركة سامسونج في مصر فإن هاتف سامسونج Galaxy A72 يبدأ من 11 ألف جنيه مصري.