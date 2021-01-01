ميزة “واتساب”الجديدة .. التحقق من الأشخاص قبل الانضمام للمجموعة



واتساب واتساب

قام برنامج المراسلة الفورية “واتساب” باختبار تجريبى لميزة تسمح للمسؤولين بحذف رسائل المستخدمين الآخرين، كما أضاف ميزة تمكن المسؤولين من تحديد من يسمح له بالانضمام إلى دردشة جماعية. بينما لا تزال هذه الميزة الأخيرة قيد التطوير، تعطينا لقطة شاشة جديدة نظرة خاطفة مبكرة عليها.

وعلى الرغم من أن الإصدار التجريبى الجديد من واتساب لا يحتوى على شاشة الموافقة هذه، ولكن أحد المطورين تمكن من تشغيلها والتقاط اللقطة التى نراها أدناه.

وبمجرد تفعيل الإعداد، سيكون مسؤولو المجموعة قادرين على تحديد من سينضم إلى المجموعة بعد تلقى إشعار بذلك.

وتبدو ميزة موافقة المسؤول طريقة رائعة لحماية خصوصية المستخدم ومكافحة البريد العشوائى، خاصة فى المجموعات الكبيرة، كما أنها تساعد فى منع بعض المضايقات المحتملة لأعضاء المجموعة.



وتتمثل إحدى مزايا الميزة، فى أنه يمكن للمسؤولين التحقق من أعضاء المجموعة الذين يطلبون الانضمام للدردشة قبل إضافتهم، فى حالة وجود شكوك لديهم، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكترونى.