يعلن وكيل"بيجو" عن الزيادة السعرية (السادسة) منذ ارتفاع الدولار

كانت آخر زيادات سعرية أعلنتها شركة مانسكو (وكيل بيجو في السوق المصري) في الحادي والعشرين من شهر يوليو، ومنذ ساعات تم الإعلان عن قائمة الأسعار السادسة منذ ارتفاع الدولار (والسابعة في عام 2022)، والتي تراوحت قيمة الزيادات بها ما بين 6 إلى 15 ألف جنيه لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:
بيجو 301
ارتفع سعر السيدان 301 في قائمة أغسطس الأخيرة بقيمة 6 آلاف جنيه على الفئتين، وقبلها كانت زيادات كل من يونيو و يوليو بقيمة 5 آلاف جنيه، بينما قبل ذلك ارتفعت الأسعار بقيمة 15 ألف جنيه في مايو، وما بين 16 و 17 ألف جنيه في أبريل، و بقيمة 20 ألف جنيه في مارس.. وبخصوص الأسعار الجديدة فهي كالتالي:
?? سعر الفئة الأولى 316,000 جنيه
?? سعر الفئة الثانية 346,000 جنيه
تعتمد "بيجو 301" على محرك واحد سعته 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 115 حصان وأقصى عزم للدوران 150 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات في الإصدارين.
بيجو 508
كانت الزيادة الأولى على "بيجو 508" من بعد الدولار في مارس ما بين 60 و 75 ألف جنيه، والزيادة الثانية بقيمة 20 ألف جنيه، والثالثة بقيمة 30 ألف جنيه، والرابعة قيمتها 10 آلاف جنيه، الخامسة بقيمة 15 ألف جنيه.. وجاءت الزيادة السادسة في أغسطس بنفس القيمة السابقة أي 15 ألف جنيه على جميع الفئات، لتصبح الأسعار كالتالي:
?? سعر الفئة الأولى 650,000 جنيه
?? سعر الفئة الثانية 714,000 جنيه
?? سعر الفئة الثالثة 770,000 جنيه
?? سعر الفئة الرابعة (فرش أحمر) 776,000 جنيه
?? سعر الإصدار جي تي ماكس 865,000 جنيه
?? سعر الإصدار جي تي ماكس (فرش أحمر) 870,000 جنيه
ينبض قلب 508 بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.7 ثواني.
أما بالنسبة للإصدار "جي تي ماكس" فيعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لتر تربو قادر على توليد قوة 215 حصان (أقوى بفارق 50 حصان)، وعزم دوران 300 نيوتن متر عند 2000 لفة/دقيقة.. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات (بدلاً من 6 سرعات)، بحيث تستطيع "508 جي تي ماكس" الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.5 ثواني (أسرع بفارق 1.2 ثانية).
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