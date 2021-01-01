يعلن وكيل"بيجو" عن الزيادة السعرية (السادسة) منذ ارتفاع الدولار



بيجو بيجو

كانت آخر زيادات سعرية أعلنتها شركة مانسكو (وكيل بيجو في السوق المصري) في الحادي والعشرين من شهر يوليو، ومنذ ساعات تم الإعلان عن قائمة الأسعار السادسة منذ ارتفاع الدولار (والسابعة في عام 2022)، والتي تراوحت قيمة الزيادات بها ما بين 6 إلى 15 ألف جنيه لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:



بيجو 301

ارتفع سعر السيدان 301 في قائمة أغسطس الأخيرة بقيمة 6 آلاف جنيه على الفئتين، وقبلها كانت زيادات كل من يونيو و يوليو بقيمة 5 آلاف جنيه، بينما قبل ذلك ارتفعت الأسعار بقيمة 15 ألف جنيه في مايو، وما بين 16 و 17 ألف جنيه في أبريل، و بقيمة 20 ألف جنيه في مارس.. وبخصوص الأسعار الجديدة فهي كالتالي:

?? سعر الفئة الأولى 316,000 جنيه

?? سعر الفئة الثانية 346,000 جنيه

تعتمد "بيجو 301" على محرك واحد سعته 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 115 حصان وأقصى عزم للدوران 150 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات في الإصدارين.



بيجو 508

كانت الزيادة الأولى على "بيجو 508" من بعد الدولار في مارس ما بين 60 و 75 ألف جنيه، والزيادة الثانية بقيمة 20 ألف جنيه، والثالثة بقيمة 30 ألف جنيه، والرابعة قيمتها 10 آلاف جنيه، الخامسة بقيمة 15 ألف جنيه.. وجاءت الزيادة السادسة في أغسطس بنفس القيمة السابقة أي 15 ألف جنيه على جميع الفئات، لتصبح الأسعار كالتالي:

?? سعر الفئة الأولى 650,000 جنيه

?? سعر الفئة الثانية 714,000 جنيه

?? سعر الفئة الثالثة 770,000 جنيه

?? سعر الفئة الرابعة (فرش أحمر) 776,000 جنيه

?? سعر الإصدار جي تي ماكس 865,000 جنيه

?? سعر الإصدار جي تي ماكس (فرش أحمر) 870,000 جنيه

ينبض قلب 508 بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.7 ثواني.

أما بالنسبة للإصدار "جي تي ماكس" فيعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لتر تربو قادر على توليد قوة 215 حصان (أقوى بفارق 50 حصان)، وعزم دوران 300 نيوتن متر عند 2000 لفة/دقيقة.. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات (بدلاً من 6 سرعات)، بحيث تستطيع "508 جي تي ماكس" الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.5 ثواني (أسرع بفارق 1.2 ثانية).

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بيجو 2008تدرجت الزيادات السعرية على الكروس أوفر SUV المدمجة "بيجو 2008" من بعد رفع الدولار لتبدأ من مارس بقيمة تراوحت بين 45 و 55 ألف جنيه، ثم في شهر أبريل بقيمة 15 ألف جنيه، وبعدها زيادات مايو بقيمة 20 ألف جنيه، ثم يونيو بقيمة 7 آلاف جنيه، وفي يوليو بقيمة 10 آلاف جنيه.. وأخيرًا تم رفع الأسعار في أغسطس بنفس القيمة السابقة على جميع الفئات.. وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:?? سعر الفئة الأولى 480,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 515,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 557,000 جنيهتعتمد "بيجو 2008" على محرك بسعة لترية قدرها 1.2 لترًا، بإمكانه توليد قوة 130 حصان وأقصى عزم دوران 230 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تستطيع 2008 الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.3 ثواني.بيجو 3008كانت زيادات أسعار مارس على "بيجو 3008" قيمتها 59 ألف جنيه، ثم جاءت الزيادة التالية في أبريل بقيمة 21 ألف جنيه، ومايو قيمتها 30 ألف جنيه، ثم يونيو قيمتها 10 آلاف جنيه، ويوليو بقيمة 15 ألف جنيه.. وكما حدث مع موديلات بيجو الأخرى (باستثناء 301) جاءت زيادات أغسطس بنفس قيمة شهر يوليو السابق، لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:?? سعر الفئة الأولى 680,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 730,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 805,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة (فرش أحمر) 810,000 جنيهتأتي "بيجو 3008" بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.9 ثوان.بيجو 5008ويستمر نفس السيناريو السابق مع السيارة 5008 التي حصلت اليوم على زيادة قيمتها 15 ألف جنيه، وهي نفس زيادة شهر يوليو، بينما كانت زيادات يونيو بقيمة 10 آلاف جنيه.?? سعر الفئة الأولى 735,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 785,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 860,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة (فرش أحمر) 870,000 جنيهتأتي "بيجو 5008" بنفس منظومة القوة الموجودة في 3008 حيث تعتمد على محرك تيربو رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، ولكن يزداد زمن تسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س ليصل إلى 9.2 ثوان.