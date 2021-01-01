صورة لـ "هيونداي سوناتا" التخيلية موديل 2023 الجديدة كليًا



هيونداي سوناتا هيونداي سوناتا

يعاني الجيل الثامن من هيونداي سوناتا (DN8) والملقبة بـ "السيارة الوطنية" في كوريا الجنوبية مسقط رأسها من تباطؤ في المبيعات، وهو الأمر الذي دفع هيونداي لإغلاق خط مصنع أسان حيث يتم إنتاجها مرتين هذا العام.



بينما تبيع "جرانديور Grandeur" الأخت التوأم لـ "سوناتا" والتي تم إنتاجها على نفس خطوط إنتاج "سوناتا" بشكل ناجح، أفقد "سوناتا Sonata" عرشها بالفعل لأول مرة منذ إطلاقها.



وتشهد Grandeur أفضل لحظاتها، حيث تجاوزت مبيعاتها 10,000 وحدة شهريًا، بالإضافة إلى أنها حصلت على لقب "أفضل سيارة مبيعًا" وقد استحوذت السيارة السيدان الأكثر فخامة من "هيونداي" على إجمالي مبيعات يقدر بـ 136,384 وحدة من إجمالي مبيعات بلغ 386,095 وحدة من سيارات هيونداي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021.

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وفي محاولة لإنقاذ مبيعات "سوناتا" أطلقت "هيونداي" في شهر أبريل من العام 2021 النسخة المحدثة (فيس ليفت) منها والذي تميز بتطبيق موسع لتصميم سوناتا سينسوس 1.6 توربو أو (سوناتا سبورت) مع خيار بمحرك بنزين بتنفس طبيعي بسعة 2.0 لتر.. وعلى الرغم من هذه التغييرات، لم تتمكن سوناتا من التغلب على "جرانديور Grandeur".من ناحية أخرى، كان النموذج يعاني من تباطؤ المبيعات مسجلاً 4053 وحدة فقط في يونيو بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 31? مقارنة بالعام الماضي.. وللأسف ردخت سوناتا أمام نجاح كل من Grandeur و Kia K5 (التي باعت ضعفين مبيعات سوناتا تقريبًا في يونيو) وتجاوزت سوناتا للمرة الأولى على الإطلاق.داخل "هيونداي Hyundai" تم اعتبار الجيل الثامن من "سوناتا" أو ما يرمز له بالرمز DN8 نموذجًا فاشلًا، لذلك قررت الشركة تخطي عملية تجميل منتصف العمر لهذا الجيل، والسعي وراء التغيير الكامل الذي سيصل كطراز لعام 2023.على عكس المعلومات الأولية التي سربت من "هيونداي" والتي أفادت بأن الشركة الكورية تعمل على توديع "سوناتا" لخطوط الإنتاج، لتحل محلها IONIQ 6 لكن يبدو أنها كانت مجرد إشاعات، وأن كلا الطرازين سيقدمان تحت شعار "هيونداي".ولهذا السبب قررت هيونداي تطبيق نفس الخطة التي نجحت مع Grandeur، فبدلاً من عملية تجميل، سيطلق نموذج جديد بالكامل، ولكن قائم على نفس النظام الأساسي وتصميم جديد تمامًا.وسيحمل الجيل الجديد من "سوناتا" اسم رمزي هو "DN9" مع نسخة "DN9a" والت تعني نسخة أمريكا الشمالية.