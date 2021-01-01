تجهز جينيسيس لطرح GV90 الرائدة الجديدة كلياً خلال 2023

المربع نت – تضع جينيسيس اللمسات الأخيرة على أكبر SUV في مجال العلامة الكورية الفاخرة، باسم GV90، وكما هو متوقع، ستكون السيارة مزودة بكل ما يمكن تخيله من مزايا الترفيه للركاب، مع أحدث تقنيات السلامة ومساعدة السائق، ومعدلات أداء متميزة.
المجال الحالي لجينيسيس يشمل موديلات سيدان مثل G70 و G80 و G90، وموديلات SUV مثل GV60 و GV70 و GV80، منهم سيارتين كهربائيتين، GV60 ونسخة “إلكتريك” لموديل G80، وتجهز جينيسيس لطرح نسخة كهربائية جديدة لـ GV70 قريباً.
جينيسيس GV90 ستكون أهم وأفخم سيارة كهربائية في مجال العلامة وستنافس مرسيدس EQS SUV وتيسلا موديل اكس بشكل مباشر، وستكون مبنية على منصة E-GMP الكهربائية الجديدة لمجموعة هيونداي، والتي ستدعم موديلات كيا EV9 وهيونداي ايونيك 7 القادمة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!