تجهز جينيسيس لطرح GV90 الرائدة الجديدة كلياً خلال 2023



جينيسيس GV90 جينيسيس GV90

المربع نت – تضع جينيسيس اللمسات الأخيرة على أكبر SUV في مجال العلامة الكورية الفاخرة، باسم GV90، وكما هو متوقع، ستكون السيارة مزودة بكل ما يمكن تخيله من مزايا الترفيه للركاب، مع أحدث تقنيات السلامة ومساعدة السائق، ومعدلات أداء متميزة.



المجال الحالي لجينيسيس يشمل موديلات سيدان مثل G70 و G80 و G90، وموديلات SUV مثل GV60 و GV70 و GV80، منهم سيارتين كهربائيتين، GV60 ونسخة “إلكتريك” لموديل G80، وتجهز جينيسيس لطرح نسخة كهربائية جديدة لـ GV70 قريباً.



جينيسيس GV90 ستكون أهم وأفخم سيارة كهربائية في مجال العلامة وستنافس مرسيدس EQS SUV وتيسلا موديل اكس بشكل مباشر، وستكون مبنية على منصة E-GMP الكهربائية الجديدة لمجموعة هيونداي، والتي ستدعم موديلات كيا EV9 وهيونداي ايونيك 7 القادمة.

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المدى المتوقع لجينيسيس GV90 الرائدةولن يقل مدى GV90 الجديدة عن 500 كيلومتر لكل شحنة، مع دعم الشحن فائق السرعة، لشحن 70% من البطارية خلال 20 دقيقة فحسب، ولا توجد تفاصيل مؤكدة عن أرقام الأداء للوقت الحالي، وأشارت تقارير إلى احتمالية استلامها لنسخة خاصة عالية الأداء لاحقاً.وستكشف جينيسيس الستار عن GV90 الرائدة الكهربائية في 2023 بأسعار تبدأ من 75 ألف دولار (281 ألف ريال).