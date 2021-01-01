تعلن بنتلي عن موعد الكشف الرسمي لسيارتها الجديدة Batur



بنتلي بنتلي

أعلنت Bentley عن موعد الكشف عن سيارتها الفاخرة Batur في 20 أغسطس الجاري خلال أسبوع مونتيري للسيارات 2022 الذي سيُقام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وقد قدمت الشركة لقطة تشويقية تكشف عن جزء من شبكة السيارة.



وصرحت شركة بنتلي أن اسم السيارة يأتي من بحيرة Batur الشهيرة في بالي وإنها تخطط لبناء 25 نسخة فقط من Batur.



وأضافت الشركة أن سيارتها Batur ستكون بمثابة جسر لمستقبل بنتلي الكهربائي حيث من المقرر أن يتم الكشف عن أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية في عام 2025 وقالت Bentley إن Batur ستقدم لغة تصميم جديدة للعلامة التجارية وتعطي لمحة عما سيكون عليه تصميم سيارات Bentley الكهربائية في المستقبل.