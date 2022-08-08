سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر، السبت 13-8-2022، استهل تعاملات اليوم، على الارتفاع الذي قفزه في نهاية تداولات الجمعة.



أسعار الذهب اليوم، سجلت في التعاملات الصباحية نفس أسعار نهاية الأمس، وحقق الذهب ارتفاعًا على مدار اليوم تراوح مابين 20 جنيهًا لعيار 21 الأكثر إقبالاً في السوق المصرية و23 جنيهًا لعيار 24، الأكثر نقاءًا بين الأعيرة، و17 جنيهًا لعيار 18.



تداولات سعر الذهب اليوم

سعر الذهب حقق في ثالث ارتفاع له على مدار يوم أمس زيادة 10 جنيهات لعيار 21 في السوق الذهب وصعد عيار 24 نحو 11.5 جنيه للجرام، وارتفع عيار 18 حوالي 8.5 جنيه للجرام، كما صعد عيار 14 بنحو 4.75 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب فى مصر اليومأسعار الذهب في مصر تتداول لعيار 24 بسعر 1211.5 جنيه عند الشراء، و1200 جنيه عند البيع.أسعار الذهب عيار 21 الأكثر متابعة بين المصريين، يتم التعامل عليها بسعر 1060 جنيهًا عند الشراء، 1050 جنيهًا عند البيع.جرام الذهب عيار 18 سجل سعره عند الشراء 908.5 جنيه و900 جنيه عند البيع.سعر عيار 14 بلغ في سوق الذهب عند الشراء 706.75 جنيه مقابل 700 جنيه عند البيع.سعر جنيه الذهبصعد سعر جنيه الذهب (8 جرامات لعيار 21)، في سوق المشغولات، حيث سجل 8480 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.ويختلف سعر البيع عن سعر الشراء، في سوق الذهب ،على عكس ما يفترض أن يكون وهو سعر موحد لشراء وبيع الذهب، ولكن العرف السائد بين التجار في سوق المشغولات الذهبية أن يختلف السعر ما بين البيع والشراء ، وهذا الاختلاف يتراوح بين 10 و 20 جنيها للجرام حسب مكان المحل وحالة الذهب وقيمة المصنعية.سعر الذهب في مصر الآنسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 908.5 جنيهسعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1060 جنيهًا.سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1211.5 جنيه.سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 706.75 جنيه.سعر جنيه الذهب سجل نحو 8480 جنيهًاأسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية، اليوم السبت 13 أغسطس 2022، بدأت التعاملات الصباحية على الارتفاع الذي حققته في التعاملات المسائية لدول الإمارات والسعودية والكويت.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 212.39 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 194.69 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 185.84 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 159.29 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 123.89 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.74 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 16.26 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.52 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.30 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.35 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 217.02 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 198.93 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 189.89 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 162.76 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 126.59 ريال