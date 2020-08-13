أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-8-2022

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-8-2022

صورة الخبر: أسعار العملات
أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 13-8-2022، أمام الجنيه المصري، استقرارًا نسبيًا، لكن الدينار الكويتي واليورو ، انخفضا في آخر تحديث أصدره البنك الأهلي المصري مساء الجمعة على موقعه الإلكتروني، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا بأسعار 6 عملات عربية وأجنبية، وفق ما تظهره ماكينات الصراف الآلي في عدد من البنوك، وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية
انخفض في البنك الأهلي المصري إلى: 19.59 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 19.67 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.64 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.62 جنيه للشراء، و 19.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 23.32 جنيه للشراء، و 23.50 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.29 جنيه للشراء، و 23.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
انخفض قرشين في البنك الأهلي المصري: 59.93 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.59 جنيه للشراء، و 65.54 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

المصدر: جريده المال

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-8-2022

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77836

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager