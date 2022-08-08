الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% عند الإغلاق

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الأسهم الأوروبية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة على ارتفاع، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب آفاق السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو حوالي نقطة واحدة عند 440 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 1.2%.

كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.5% (+35 نقطة) مسجلًا 7500 نقطة، وزاد “داكس” الألماني 0.7% (+101 نقطة) إلى 13.795 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي 0.1% (+9 نقاط) عند 6553 نقطة.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني مقابل توقعات انكماشه 0.3% بعدما سجل نموًا خلال الربع الأول بنحو 0.8%.

بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.7% خلال شهر يونيو، بأفضل من توقعات ارتفاعه 0.1%، في إشارة إلى أن المصانع في جميع أنحاء المنطقة لا تزال قادرة على مواجهة اختناقات العرض وارتفاع التكاليف.

أما عن حركة الأسهم الفردية، ارتفع سهم الشركة البريطانية “موندي” بنحو 11.2% بعد موافقتها على بيع أعمالها في روسيا مقابل 1.56 مليار دولار.

كما صعد سهم شركة الطاقة الألمانية “يونيبر” بحوالي 10% تقريبًا عقب الإشارة إلى أنها قد تبدأ في استخدام الغاز الأمريكي بدلاً من الغاز الطبيعي المسال التي تحصل عليه من “وود سايد” الأسترالية، في خطوة تستهدف تعزيز الإمدادات إلى أوروبا خلال فصل الشتاء.

المصدر: اموال الغد

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