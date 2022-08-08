تضخ شركات التمويل العقارى 7.3 مليار جنيه تمويلات لشراء وحدات سكنية



محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 5540 عقدًا بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2022 مقابل 2954 عقدًا بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 87.5% في عدد العقود، ونسبة نمو 135.5% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 745.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 975.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 23.6%.



وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري خلال شهر يونيو، أن شركات التمويل العقاري وقعت 273 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500 جنيه بقيمة 46.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 432 عقدًا بقيمة 72.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ووقعت الشركات 480 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 85.7 مليون جنيه مقارنة مع 277 عقدًا بقيمة 44.4 مليون جنيه.



ووقعت شركات التمويل العقاري 4787 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 2245 عقدًا بقيمة 2.97 مليار جنيه.



وبالنسبة للتأجير التمويلي، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1664 عقدًا خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 41.6 مليار جنيه مقابل 1832 عقدًا بقيمة 35.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 9.2% في عدد العقود، ونسبة نمو 16.7% في قيمة العقود.



أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 12 مليار جنيه لعدد 482 شركة محيلة في نهاية يونيو عام 2022 مقابل 8.4 مليار جنيه لعدد 398 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 43.1% في حجم الأرصدة، و21.1% في عدد الشركات.



