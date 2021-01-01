ماسك الحلبة لتسمين و نفخ الخدود وهل هي حقيقة أم خرافة ؟



الحلبة الحلبة

تبحث الكثيرات عن الحصول على خدود ممتلئة، فقد أصبحت الخدود الممتلئة صيحة من صيحات الجمال خلال السنوات الماضية. وبناءً على هذه الصيحة تم تداول العديد من الطرق للحصول على خدود ممتلئة، وأهم هذه الطرق ” ماسك الحلبة “. يحتوي ماسك الحلبة على الكثير من الفوائد، ومن ضمنها نفخ الوجه وتحديدا منطقة الخدود.



في المقال التالي سوف نتعرف على وصفات الحلبة للبشرة، ومنها وصفة نفخ الخدود بالحلبة. كما سنجيب عن السؤال الأكثر طرحا: هل قناع الحلبة ينفخ الخدود بالفعل أم هي خرافة ؟..

لكن دعينا في البداية نتعرف على فوائد قناع الحلبة للبشرة.



فوائد ماسك الحلبة

نتعرف الآن على أهم فوائد ماسك الحلبة الطبيعي للبشرة:

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الترطيب: يقدم قناع الحلبة الترطيب الذي تحتاجه البشرة، وتحديدا البشرة الجافة التي تفتقد الزيوت.تطهير البشرة: تعمل الحلبة كمطهر طبيعي للبشرة، لذا يتم استخدامها في عملية تنظيف البشرة وخاصة المسام الواسعة التي تجتمع بها الأوساخ من مختلف المصادر.مكافحة الاكزيما: بعض الأشخاص يعانون من مشكلة الاكزيما، وهي مشكلة جلدية تحدث بسبب جفاف البشرة. بإمكان ماسك الحلبة مكافحة هذا العرض الجلدي الشائع، واستعادة البشرة لتوازنها.تقشير البشرة: تقوم الماسكات التي تحتوي على الحلبة بتقشير الوجه، وهذا بالطبع يعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي.هذه كانت فوائد ماسك الحلبة للبشرة. والآن نتعرف على ماسكات الحلبة للبشرة، ونجيب عن السؤال بخصوص دور الحلبة في نفخ الخدود.هل الحلبة تنفخ الخدود؟تؤكد العديد من التجارب أن ماسك الحلبة ينفخ الخدود بالفعل، لكن هذا يتطلب منكِ تطبيقه بالشكل الصحيح وبانتظام. كذلك أكدت تجارب الكثيرات أن تناول الحلبة كمشروب، يزيد من فرصة نفخ الخدود وامتلاء الوجه بدون آثار جانبية.ماسك الحلبة لنفخ الوجهنتعرف الآن على طريقة عمل ماسك الحلبة لتكبير الخدود وجعلها ممتلئة بشكل طبيعي، وذلك بالاعتماد على مكونين طبيعيين فقط.المكوناتبذور حلبة.حليب.طريقة التحضيرقومي بإحضار بذور الحلبة واغسليها جيدا “مقدار ملعقة كبيرة”.جهزي كمية مناسبة من الحليب السائل، وضعيه داخل بولة عميقة.قومي بوضع الحلبة داخل البولة مع الحليب السائل.اتركي الحلبة لمدة لا تقل عن ليلة كاملة داخل الحليب.في اليوم التالي قومي بوضع المزيج في الخلاط، وذلك حتى يتحول إلى قوام متجانس يشبه الماسكات.وزعي الماسك على الخدين.اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، من ثم اغسليه جيدا.كرري الماسك يوم بعد يوم حتى تحصلي على النتيجة المناسبة.ماسك الحلبة والعسليقوم ماسك الحلبة والعسل بتنظيف وتطهير البشرة، لذا سنقوم بعرض طريقة عمله بكل بساطة الآن حتى تستفيدين من فوائد هذا الماسك.المكوناتحلبة مطحونة.عسل نحل.طريقة التحضيرقومي بوضع ملعقة من الحلبة المطحونة في وعاء عميق، وأضيفي إليها ملعقة من عسل النحل.ادمجي الحلبة مع العسل بشكل جيد جدا.قومي بوضع هذا الماسك على بشرتك بالكامل، واتركيه لمدة 20 دقيقة.بعد مرور هذه المدة اغسلي البشرة جيدا وضعي عليها المرطب الملائم لطبيعتها.ماسك الحلبة لتبييض الوجهسنتعرف الآن على طريقة رائعة لتفتيح البشرة باستخدام مكونات طبيعية متواجدة في منزلك.المكوناتحلبة مطحونة.نشا.ماء دافئ.طريقة التحضيرقومي بدمج ملعقة من الحلبة المطحونة مع ملعقة من النشا البودر.أضيفي كمية مناسبة من الماء الدافئ.اخلطي المكونات جيدا مع بعضها البعض.قومي بوضع الماسك على بشرتك لمدة نصف ساعة، من ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.هذه كانت أبرز الوصفات الطبيعية التي تعتمد على الحلبة لإفادة البشرة، عليكِ تجربة إحدى هذه الوصفات أو تجربتها كلها مع إخبارنا بالنتائج التي حصلتِ عليها.