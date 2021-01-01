ماذا تعرف عن "هرمون الجوع" اللبتين مفتاح السمنة؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من السمنة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان وغيرها من الأسباب الرئيسية للوفاة التي يمكن الوقاية منها، وفي الولايات المتحدة وحدها، يعاني أكثر من أربعة من كل 10 بالغين من السمنة المفرطة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهذه الأرقام آخذة في الارتفاع - بزيادة 30.5? خلال العقدين الماضيين، حسبما نشر موقع webmd
هرمون الجوع
يقول الخبراء إن الوصول إلى العديد من الأطعمة منخفضة التكلفة وعالية السعرات الحرارية والغنية بالدهون التي تتوق إليها أدمغتنا مسبقًا، لكن هناك عامل رئيسي آخر كان موضوع قدر كبير من البحث العلمي: اللبتين، "هرمون الجوع".
اللبتين هو أحد الهرمونات العديدة التي تصنعها الخلايا الدهنية والتي يمكن أن تقلل من الشهية عن طريق إرسال إشارات إلى عقلك بأنك "ممتلئ" بعد تناول الطعام وأن جسمك لديه مخزون كافٍ من الطاقة (مثل دهون الجسم). ينتج البعض أيضًا عن طريق معدتك عند تناول الطعام ؛ يدور في دمك ويسافر إلى عقلك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!