أجمل فراشة في العالم تظهر في الصين..الفراشة الذهبية ..



الفراشة الذهبية الفراشة الذهبية

اكتشف فريق البحث من البروفيسور يانغ شيجيان من مركز البحوث الهندسية التابع لوزارة التعليم الصينية من أجل التطوير المستمر والاستفادة من الطاقة الحيوية في جامعة يونان العادية ، الحيوان المحمي من الدرجة الثانية الوطنية - فراشة العنقاء الذهبية في الطبيعة الوطنية يوننان شان زيشان احتياطي، هذا النوع معترف به دوليًا كواحد من أكثر أنواع الفراشات الزينة في العالم ونوعًا قياسيًا جديدًا في محمية جبل Palanquin.



لذلك نتحدث عن الفراشة الذهبية المعروفة بـ"أجمل فراشة في العالم" لأول مرة في غابات شنونغجيا بمقاطعة هوبي بالصين، نقلا عن موقع "laitimes" .



وتعتبر الفراشة الذهبية واحدة من أكثر الفراشات زينة، وهي نوع مسجل حديثا في منطقة شينونغجيا.

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وقال وقانغ الأستاذ المشارك في كلية علوم وتكنولوجيا النبات بجامعة هواتشونغ الزراعية، الذي اكتشف الفراشة، إنه تم تدمير البيئة المعيشية للفراشة الذهبية (Troides aeacus) بشكل مستمر نظرا لتوسع الأنشطة البشرية، مما تسبب في مواجهة خطر الانقراض.وتعتبر آثار الأنشطة البشرية القليلة والبيئة الطبيعية الجيدة في منطقة غابات شنونغجيا عاملا مهما لاكتشاف الفراشة الذهبية.الفراشة الذهبية (الاسم العلمي: Troides aeacus) هي فراشة كبيرة في جنس Pterophoridae في عائلة Pterophoridae ، ويبلغ مجموع سلالاتها 5 سلالات. الفراشة لها وضعية رشيقة عند الطيران ، وعلامات الأجنحة الأمامية سوداء ، والأصفر الذهبي والأسود للأجنحة الخلفية لامعة في ضوء الشمس الذي يبدو فخمًا وجميلًا. مضيفو اليرقات هم مجموعة متنوعة من نباتات الأرستولوتشياسب ، تأكل أوراق نبات الأرستولوشيا ، والبالغون يزورون الزهور ، مثل الانزلاق والطيران ببطء. إنها أكبر فراشة في البلاد وتشبه طائرًا صغيرًا عندما تطير. تم إدراج الفراشة الذهبية في المستوى الثاني من "قائمة الحيوانات البرية تحت حماية المفتاح الوطني" بالصين .