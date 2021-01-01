الحمولة والفلتر أبرزهم..نصائح مهمة للحفاظ على سلامة الغسالة..

تمثل الغسالة جهازًا مهمًا للغاية في أي بيت، لذا من الضروري الحفاظ عليها، والتعامل بشكل منظم خوفًا عليها من تعرضها لبعض الأعطال، لذا نتناول خلال هذا التقرير نصائح مهمة للحفاظ على غسالة الملابس أطول عمر للغسالة وفقًا لما جاء في موقع urbancompany
سطح مستوى
كثير من الأخطاء التي نقع فيها عند وضع الغسالة، البعض يتجاهل معرفة المستوي الخاصة بها، فلابد من المحافظة والمتابعة لمستوي الأرضية التي توضع عليها القاعدة، حيث أن عند تشغيل الغسالة تضغط حركة واهتزازات الغسالة على المستوي الذي توضع عليه، في حالة إذا كان المستوي غير متساوي سوف يتسبب في حدوث مشكلات للقاعدة وتلف في الغسالة وتكسير في البلاط مع مرور فترة زمنية، لذا لابد أن تكون الغسالة على سطح متساوي.
تنظيف فلتر الغسالة بانتظام
عند الانتهاء من وضع دورة ملابس جديدة لابد من عمل صيانة دائمة لتنظيف فلتر الغسالة، والتخلص من الأوساخ وبقايا الخيوط والنسالة الناتجة عن الملابس، للتخلص من حمولة البقايا السابقة لمساعدة الغسالة على العمل من جديد وبدون ثقل، وأيضًا يفضل غسل الفلتر بماء نظيف غير ماء الغسيل.
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