الحمولة والفلتر أبرزهم..نصائح مهمة للحفاظ على سلامة الغسالة..



الغسالة الغسالة

تمثل الغسالة جهازًا مهمًا للغاية في أي بيت، لذا من الضروري الحفاظ عليها، والتعامل بشكل منظم خوفًا عليها من تعرضها لبعض الأعطال، لذا نتناول خلال هذا التقرير نصائح مهمة للحفاظ على غسالة الملابس أطول عمر للغسالة وفقًا لما جاء في موقع urbancompany



سطح مستوى

كثير من الأخطاء التي نقع فيها عند وضع الغسالة، البعض يتجاهل معرفة المستوي الخاصة بها، فلابد من المحافظة والمتابعة لمستوي الأرضية التي توضع عليها القاعدة، حيث أن عند تشغيل الغسالة تضغط حركة واهتزازات الغسالة على المستوي الذي توضع عليه، في حالة إذا كان المستوي غير متساوي سوف يتسبب في حدوث مشكلات للقاعدة وتلف في الغسالة وتكسير في البلاط مع مرور فترة زمنية، لذا لابد أن تكون الغسالة على سطح متساوي.



تنظيف فلتر الغسالة بانتظام

عند الانتهاء من وضع دورة ملابس جديدة لابد من عمل صيانة دائمة لتنظيف فلتر الغسالة، والتخلص من الأوساخ وبقايا الخيوط والنسالة الناتجة عن الملابس، للتخلص من حمولة البقايا السابقة لمساعدة الغسالة على العمل من جديد وبدون ثقل، وأيضًا يفضل غسل الفلتر بماء نظيف غير ماء الغسيل.

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لا تفرط في تحميل الغسالة بأشياء كثيرةالبعض يريد الانتهاء من الغسيل بصورة أسرع، لذا يلجأ لوضع كميات كبيرة من الملابس، وأحيانا قد نتجاوز السعه المقررة من الملابس، فمن الممكن أن تتسبب الأحمال الثقيلة في حدوث مشكلات في الغسالة وعطل، فمن الممكن أن يؤدي لفصلها وعدم قدرتها على التشغيل مرة أخرينظف الغسالةالبعض منا يعتقد أن الغسالة قادرة أن تقوم بتنظيف نفسها لتواجد الماء بها فترة طويلة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن الكثير من المنظفات وبقايا الأطعمة من الممكن أن يتسبب في وجود بكتيريا قد تؤثر على كفاءة الغسالة وعدم تنظيف الملابس بشكل جيد، لذا يفضل أن يفضل تشغيل الغسالة بحمولة خفيفة من الماء مع إضافة القليل من صودا الخبز أو الخل الأبيضتنظيف أدراج المنظفيفضل أن تمسح وتنظف أدارج المنظفات، والحرص على معرفة الكمية المناسبة للمنظف، فالبعض يضع المنظف بطريقة عشوائية بداخل الأدراج، وهذا قد يتسبب في تراكم الأوساخ أو تراكم بقايا من المنظف مع مرور الأيام، مما يجعل من الصعب على المنظف الجديد الوصول إلى حوض الغسيل بسهولةترك المسافةعند تركيب الغسالة يفضل ترك مسافة بعيدة عن الحائط، وأيضًا الحفاظ على ترك باب الغسالة مفتوح بعد الانتهاء من الغسل لمدة تتراوح من 10 لـ 15 دقيقة، للتخلص من الروائح العمل على تجفيف الهواء.