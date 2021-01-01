بعد تناوله «العسل المجنون» إصابة دُب بالهلوسة



إصابة دُب بالهلوسة إصابة دُب بالهلوسة

تم العثور على دب صغير مهووس بشكل غريب، عندما تم وضعه في شاحنة صغيرة يوم الخميس.



وفقاً لما ذكرته شركة سكاي نيوز، يُعتقد أن الدب أصبح ثملاً بعد أن استهلك كمية مفرطة من العسل المجنون، الاسم المقدم إلى نوع من العسل أشجار الوردة، التي يمكن أن تكون لها آثار هلوسة، نقلا عن موقع "loxpex".



والعسل، الذي يستخلص من خط أشجار الوردة، التي تنتشر في مناطق آسيا وتركيا، له آثار خطيرة قد تؤدي إلى التسمم أو حتى إلى الهلوسة.

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وقالت السلطات المحلية إن الدب قد نُقل إلى طبيب بيطري، حيث كان يتلقى العلاج ومن المرجح أن يُطلق سراحه في البرية في الأيام المقبلة.كان شريط فيديو الدب المهلوسة يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأثار تفاعل سكان العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضحت عليها أعمال الدببة تحت تأثير العسل المجنون.