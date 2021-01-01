جدة أسترالية تفوز بـ 20 مليون دولار.خالفت زوجها ونامت ..

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ربحت جدة ملبورن من TRUGANINA بعد سحبها Powerball بقيمة 20 مليون دولار بعد أن طلب منها زوجها عدم شراء تذكرة بعدها، أصبحت الجدة مليونيرا بين عشية وضحاها ، كشفت عن بعض الكلمات المختارة من زوجها التي كان يمكن أن تحطم حلمها.



احتلت المرأة ، من Truganina في غرب المدينة، القسم الوحيد الفائز بدخول البلاد في قرعة يوم الخميس، وفحصت المرأة أرقام تذكرتها قبل نومها ليلة الخميس لتستيقظ وتجد نفسها مليونيرة، حيث فازت بقرعة أول أمس الخميس، وكانت الأرقام الفائزة في السحب 30 و 23 و 9 و 22 و 5 و 28 و 18 ، بينما كان رقم Powerball 3.



تقول السيدة لموقع "أستراليا بالعربي": “لم أصدق ذلك.. لا أصدق أني أنا الفائزة”.

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وأضافت “لم أستطع النوم سوى 40 دقيقة، ولم أستطع التحرّك حتى، كان خيالاً بالنسبة لي”.وأكّدت السيدة أنها اختارت أرقاماً مميزة وتحبها، وفازت ثلاث أرقام اختارتها لتحصد مبلغ 20 مليون دولار أسترالي.لم يقتنع زوجها قبلاً بفرصة فوز زوجته بإحدى الجوائز، ونصحها باستثمار أموالها بشيء آخر أكثر فائدة، والآن تقول الزوجة “أعتقد أني أثبتّ أنه مخطئ تماماً”.قررت الجدة السفر عبر القطار إلى كل أنحاء أستراليا، ومساعدة جميع أبنائها وأحفادها على شراء منازل خاصة."عندما اشتريت التذكرة ، كان زوجي وابنتي معي ، وأخبرتهما أنني سأضع بطاقة Powerball ، وقال لي زوجي ،" لا تهتم ، لن نفوز أبدًا قالت جدتها. "أعتقد أنني أثبتت خطأه."قالت: "كنت جالسًا في غرفة الجلوس ، وتحققت من الأرقام الفائزة قبل الذهاب إلى الفراش ، ولم أصدق ذلك".لم أستطع النهوض من الكرسي، لم أستطع الذهاب إلى المرحاض، لم أستطع التحرك، كان الأمر سرياليًا جدًا.