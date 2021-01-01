سيفاس سبور التركي : أرسلنا عرضا لـ الأهلي لضم أفشة.. لكن لم نحصل على رد

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صورة الخبر: أفشة
أفشة


كشف ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي عن إرسال ناديه عرضا للأهلي لاستعار محمد مجدي "أفشة".

وتحدث رئيس سيفاس سبور لـFilGoal.com قائلا: "تقدمنا بعرض رسمي للأهلي لاستعارة أفشة".

واستدرك "لكن لم يصلنا أي رد من الأهلي حتى الآن، ولذلك جمدنا الصفقة لعدم وصول أي رد إلينا".

وأوضح "سنتخلى عن الصفقة ونتعاقد مع لاعب آخر إن لم يصل أي رد من الأهلي إلينا أو إذا رأينا أن الصفقة ستكلفنا الكثير من الأموال".

وأنهى سيفاس الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز العاشر وتوج بالدوري التركي وبناء عليه يشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

وسوف يواجه سيفاس منافسه مالمو في تحديد المتأهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي في 18 و25 من شهر أغسطس الجاري.

وانضم أفشة إلى الأهلي قادما من بيراميدز في صيف عام 2019.
وخاض أفشة مع الأهلي 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 30 آخرين.

المصدر: filgoal

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