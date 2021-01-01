إذا قمت بهذه الأشياء .. واتساب WhatsApp يحظرك فورا

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يعد تطبيق واتساب WhatsApp تطبيق الدردشة الأكثر استخداما في العالم، مما يعرض مستخدميه في كثير من الأحيان إلى المضايقات أو الهجمات الإلكترونية، وسرق الحسابات الشخصية أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها من قبل أشخاص غير معروفين، الأمر الذى يجعل على عاتق واتساب مسئولية أكبر لحماية مستخدميه.







ويحذر تطبيق واتساب WhatsApp من أنه إذا تمت انتهاك السياسية الموجودة من قبل أى مستخدم سيتم حظر حسابه على الفور، ومؤخرا حذر الرئيس التنفيذى لواتساب، ويل كاثكارت، من أن فريق البحث الأمني يعمل على حذف وإزالة كل التطبيقات المشابهة لواتساب، كما يحظر أى مستخدم لا يلتزم بالسياسة الخاصة بالتطبيق.

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وبحسب موقع Kalinga TV فإن هناك عدد من الأشياء التى يحظرها واتساب، والتي يجب على جميع المستخدمين الالتزام بها، والتي إذا تم انتهاكها يقوم واتساب فورا بحظره، ومنها :انتحال شخصية مستخدم ما وإنشاء حساب وهمي لهقد يتم حظر حسابك ، إذا وجد واتساب أنك أنشأت حسابًا لشخص آخر وانتحلت شخصية شخص ما.إرسال رسائل كثيرة جدًا إلى شخص ليس في قائمة جهات الاتصال الخاصة بكقد يحظر واتساب حسابك إذا قمت بإرسال اتصالات غير قانونية أو غير مسموح بها مثل الرسائل الجماعية والرسائل التلقائية والطلب التلقائي وما شابه إلى شخص ليس في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.استخدام تطبيقات الطرف الثالث و التطبيقات المزيفةويحظر واتساب فورا أى مستخدم يقوم بتحميل تطبيقات مثل WhatsApp Delta و GBWhatsApp و WhatsApp Plus وستخدامها بدلا من واتساب، وإذا كنت تستخدم تطبيقات واتساب لجهات خارجية مثل هذه التطبيقات، فاحذفها على الفور لأن هذا قد يؤدي إلى حظر حسابك إلى الأبد لأن واتساب لا يسمح للمستخدمين بالتواصل عبر هذه التطبيقات بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. لذلك ، استخدم دائمًا تطبيق WhatsApp واتساب الرسمي للدردشة.سيقوم واتساب بحظر حسابك إذا قام الكثير من المستخدمين بحظرك على التطبيق حتى لو كان هؤلاء الأشخاص مدرجين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وإذا قام عدد كبير جدًا من الأشخاص بحظرك على التطبيق ، فقد يعتبر واتساب حسابك مصدرًا لرسائل البريد العشوائي أو الأخبار المزيفة.إذا قام الكثير من الأشخاص بالإبلاغ عن حساب واتساب الخاص بك ، فقد يقوم واتساب بحظركقد يتم حظر حساب واتساب الخاص بك إذا أبلغ الكثير من الأشخاص عن حسابك أو شكا العديد من الأشخاص ضد حسابك.إذا قمت بإرسال برامج ضارة أو روابط خبيثة إلى المستخدمينإذا قمت بإرسال برامج ضارة في شكل ملفات APK على هواتف أندرويد أو قمت بإعادة توجيه روابط خبيثة وخطيرة للمستخدمين ، فقد يقوم واتساب بحظر حسابك.سيؤدي إرسال مقاطع إباحية أو رسائل تهديد أو تشهير على واتساب إلى حظر الحسابسيتم حظر حسابك على واتساب إذا قمت بإرسال رسائل غير قانونية أو فاحشة أو تشهيرية أو تهديدية أو تخويف أو مضايقة أو كراهية للمستخدمين الآخرين، كما سيحظر واتساب أيضًا مشاركة المقاطع الإباحية على نظامه الأساسي.إرسال رسائل وهمية أو مقاطع فيديو تروج للعنف على واتسابوإذا كنت تروج لجرائم عنيفة ، أو تعريض الأطفال أو غيرهم للخطر أو تستغلهم ، أو تنسق الأذى أو مضايقة الأشخاص عبر واتساب ، فسيتم حظر حسابك.