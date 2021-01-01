هل يجب تفعيل Shut Down كل مرة عند غلق اللاب توب ؟

يحتار الكثيرون من المستخدمين عند إغلاق أجهزة اللاب توب، حيث يقوم البعض بتفعيل خيار Shut Down عند غلق الأجهزة كل مرة، والبعض الآخر يقوم بثني الجهاز وغلقه دون تفعيل Shut Down، ولكن لا أحد يعرف تحديدا ماذا يجب فعله، وهل هناك خطورة إذا لم يتم غلق اللاب توب بطريقة صحيحة؟.
وبحسب موقع Online Tech Tips فإن أجهزة اللاب توب تحتوي على motherboard أو اللوحة الأم، ومعالجات وذاكرة وصول عشوائي (رام ) ، لديها عمر محدود، حيث عندما تتلقى هذه المكونات الطاقة ، فإنها تسخن وتتسبب درجة الحرارة في التآكل والتلف بمرور الوقت.
ويمكن أن تتسبب ارتفاعات الطاقة وتقلبات الجهد العشوائية في حدوث الكثير من الضرر لأي جهاز لاب توب، حيث أن تعرض اللاب توب لارتفاع التيار الكهربي لفترات أطول من خلال تركه في حالة عدم استخدامه، سيتسبب لك بمشكلات كبيرة في أداء وعمر الجهاز.
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