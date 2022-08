هل يجب تفعيل Shut Down كل مرة عند غلق اللاب توب ؟

هل يجب تفعيل Shut Down هل يجب تفعيل Shut Down



يحتار الكثيرون من المستخدمين عند إغلاق أجهزة اللاب توب، حيث يقوم البعض بتفعيل خيار Shut Down عند غلق الأجهزة كل مرة، والبعض الآخر يقوم بثني الجهاز وغلقه دون تفعيل Shut Down، ولكن لا أحد يعرف تحديدا ماذا يجب فعله، وهل هناك خطورة إذا لم يتم غلق اللاب توب بطريقة صحيحة؟.



وبحسب موقع Online Tech Tips فإن أجهزة اللاب توب تحتوي على motherboard أو اللوحة الأم، ومعالجات وذاكرة وصول عشوائي (رام ) ، لديها عمر محدود، حيث عندما تتلقى هذه المكونات الطاقة ، فإنها تسخن وتتسبب درجة الحرارة في التآكل والتلف بمرور الوقت.



ويمكن أن تتسبب ارتفاعات الطاقة وتقلبات الجهد العشوائية في حدوث الكثير من الضرر لأي جهاز لاب توب، حيث أن تعرض اللاب توب لارتفاع التيار الكهربي لفترات أطول من خلال تركه في حالة عدم استخدامه، سيتسبب لك بمشكلات كبيرة في أداء وعمر الجهاز.

هل يجب عليك تفعيل Shut Down كل مرة ؟يوصي الخبراء بتفعيل Shut Down في كل مرة لا تحتاج فيها إلى فتح اللاب توب لفترة طويلة، حيث تقل عمر بطارية اللاب توب بعد 300 دورة شحن، وعندما تقوم بإغلاق جهاز اللاب توب ، لا توجد بطارية مستنزفة ، ويساعدك ذلك على تأخير الوصول إلى رقم دورة الشحن هذا.وعندما يظل جهاز اللاب توب قيد التشغيل ، فإنه يسخن ، حتى لو كانت المروحة قيد التشغيل ، مما يتسبب في تآكل أجهزتك، لذلك ، ويمكن أن يساعدك إيقاف تشغيل جهاز اللاب توب أو تفعيل Shut Down في زيادة عمر جهازك من بضعة أشهر إلى سنوات، وهذا أيضا اعتمادًا على طريقة استخدامك له.