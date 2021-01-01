نصائح تخليكى شباب على طول وتحميكى من التجاعيد

تحلم كل امرأة بالحفاظ على شبابها طوال الوقت، وتشعر بالقلق والتوتر عندما تلاحظ ظهور إحدى علامات الشيخوخة على وجهها، وبمناسبة يوم الشباب العالمي، نستعرض في هذا التقرير، نصائح تساعد المرأة في الحفاظ على شبابها، وفقاً لما ذكره موقع "pureluxemedical".
عدم التعرض لأشعة الشمس
يلعب ضوء الشمس فوق البنفسجى دورًا كبيرًا، في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تكسير الإيلاستين في البشرة، مما يتسبب في ظهور الترهل والتجاعيد والبقع العمرية وتفاوت لون البشرة، لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام كريم واقى من الشمس بحماية لا تقل عن 30 ليحمى البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.
شرب الكثير من الماء
الترطيب هو مفتاح آخر للحصول على بشرة أكثر شبابًا، حيث يجب شرب 8 أكواب من الماء للحصول على بشرة مشرقة وأكثر شباب، حيث يتسبب الجفاف في جعل البشرة باهتة ويسرع من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.
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