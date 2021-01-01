نصائح تخليكى شباب على طول وتحميكى من التجاعيد



نصائح تخليكى شباب على طول نصائح تخليكى شباب على طول



تحلم كل امرأة بالحفاظ على شبابها طوال الوقت، وتشعر بالقلق والتوتر عندما تلاحظ ظهور إحدى علامات الشيخوخة على وجهها، وبمناسبة يوم الشباب العالمي، نستعرض في هذا التقرير، نصائح تساعد المرأة في الحفاظ على شبابها، وفقاً لما ذكره موقع "pureluxemedical".



عدم التعرض لأشعة الشمس

يلعب ضوء الشمس فوق البنفسجى دورًا كبيرًا، في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تكسير الإيلاستين في البشرة، مما يتسبب في ظهور الترهل والتجاعيد والبقع العمرية وتفاوت لون البشرة، لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام كريم واقى من الشمس بحماية لا تقل عن 30 ليحمى البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.



شرب الكثير من الماء

الترطيب هو مفتاح آخر للحصول على بشرة أكثر شبابًا، حيث يجب شرب 8 أكواب من الماء للحصول على بشرة مشرقة وأكثر شباب، حيث يتسبب الجفاف في جعل البشرة باهتة ويسرع من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

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قسط كاف من النومالحصول على قسط كافى من الراحة والنوم، يساعد الجسم على إفراز هرمونات تعزز دوران الخلايا وتجددها، مما يساعد في الحفاظ على شباب البشرة.اتباع نظام غذائي غني بالنباتاتيجب اتباع نظام غذائى غني بالفاكهة والخضروات الكثيرة، حيث توفر العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في دعم الشيخوخة الصحية والحفاظ على شباب الجسم .ممارسة التمارين الرياضيةتساعد ممارسة التمارين الرياضية في الحفاظ على وزن صحي، كما تزيد من تدفق الدم وتحريك الأكسجين والعناصر الغذائية الهامة في جميع أنحاء الجسم، مما يساعد في الحفاظ على شباب الجسم، وقوة كتلة العضلات.الحد من تناول الكافيينالإفراط في تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين يضر البشرة، حيث يتسبب في جفافها، ويسلبها العناصر الغذائية الرئيسية.