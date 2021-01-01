تعرف علي المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تعرف علي المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4

صورة الخبر: هاتف Galaxy Z Flip4
هاتف Galaxy Z Flip4


كشفت سامسونغ خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية من أبرزها كان هاتف Galaxy Z Flip4 الجديد القابل للطي.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل طولي الشكل قابل للطي من منتصفه، أبعاده (165.2/71.9/6.9) ملم، وزنه 187 غ، مضاد للماء وفق معيار IPX8، ومحمي بزجاج +Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته الأساسية فأتت مرنة من نوع Dynamic AMOLED 2X، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يعادل 426 شمعة/م تقريبا.

والشاشة الخارجية لهذا الجهاز جاءت Super AMOLED بمقاس 1.9 بوصة، دقة عرضها (260/512) بيكسل، يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الوقت والتاريخ والمكالمات والرسائل الواردة للهاتف.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4.1.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل فيها عدسة f/2.4 للتصوير العريض.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Li-Po بسعة 3700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف علي المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56391

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager