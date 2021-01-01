أفضل السيارات العائلية لهذا العام .. Geely الصينية تكشف عنها

كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية Geely عن مركبتها الجديدة التي ستشكل منافسة قوية للمركبات العائلية التي تنتجها تويوتا وهيونداي وكيا.
وحصلت سيارة Geely Jiaji L الجديدة على هيكل ميني فان يمتاز بالانسيابية العالية والتصميم الأنيق، وزودت هذه المركبة بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، كما جهّزت بأحدث معايير الأمان والراحة للركاب.
داخليا حصلت قمرة هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وزودت المقاعد بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما زودت مساحة التخزين بين المقاعد الأمامية بأربع حوامل للأكواب، ومنافذ USB-C لشحن الهواتف.
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