أفضل السيارات العائلية لهذا العام .. Geely الصينية تكشف عنها



Geely Geely



كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية Geely عن مركبتها الجديدة التي ستشكل منافسة قوية للمركبات العائلية التي تنتجها تويوتا وهيونداي وكيا.



وحصلت سيارة Geely Jiaji L الجديدة على هيكل ميني فان يمتاز بالانسيابية العالية والتصميم الأنيق، وزودت هذه المركبة بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، كما جهّزت بأحدث معايير الأمان والراحة للركاب.



داخليا حصلت قمرة هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وزودت المقاعد بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما زودت مساحة التخزين بين المقاعد الأمامية بأربع حوامل للأكواب، ومنافذ USB-C لشحن الهواتف.

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أما واجهة القيادة فجهزت بشاشة بمقاس 10 بوصات أمام السائق وشاشة لمسية متطورة بمقاس 12.3 بوصة تعمل مع نظام Geely Galaxy OS الحديث القادر على الاتصال بأحدث شبكات الإنترنت الخلوية.وحصلت السيارة على نظام التشغيل عن بعد للمحرك والأضواء، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.وستطرحها Geely بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 181 حصانا وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.