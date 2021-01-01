تعرف على كليات جامعة بدر بأسيوط وأسعارها



جامعة بدر بأسيوط جامعة بدر بأسيوط



يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته لطلاب الثانوية العامة ، الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة، وفيما يلى ينشر قائمة الكليات المتاحة بجامعة بدر بأسيوط والمصروفات الدراسية للكليات وفقا لما نشرته صفحة الجمعة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



كلية الفم والأسنان 110 آلاف جنيه

كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعى 70 ألف جنيه

كلية الطب البيطرى 60 ألف جنيه

كلية الحقوق 50 ألف جنيه

كلية التمريض 35 ألف جنيه.



وأوضحت جامعة بدر بأسيوط، أن جميع المصروفات شاملة المصروفات الإدارية .