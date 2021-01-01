الفيدرالي الأمريكي : العثور على وثائق سرية للغاية في منزل ترامب بفلوريدا



منزل ترامب بفلوريدا منزل ترامب بفلوريدا



صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حزمة من الوثائق السرية أثناء تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا الأمريكية.



مكتب التحقيقات الفدرالي يعلن العثور على وثائق سرية للغاية في منزل ترامب بفلوريداترامب ينفي وجود "وثائق نووية" في منزله

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه تم مصادرة 20 صندوقا تحوي على صور ووثائق وملاحظات من منزل ترامب. وتضمنت الوثائق التي تم العثور عليها قرار بالعفو عن مستشار ترامب السابق روجر ستون، بالإضافة إلى معلومات عن "الرئيس الفرنسي".



وأضافت أن عدد الوثائق السرية التي تم مصادرتها 11 بلغ مجموعة، من بينها مواد مصنفة على أنها "سرية للغاية"، والتي وفقا للصحيفة، لا يمكن الاحتفاظ بها إلا في "مؤسسات الدولة الخاصة".