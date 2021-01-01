افتتاح مركز خدمة معتمد لسوزوكى فى منطقه طريق القاهرة السويس الصحراوى



مودرن موتورز تفتنح مركز خدمة معتمد لسوزوكى فى منطقه طريق القاهرة السويس الصحراوى مودرن موتورز تفتنح مركز خدمة معتمد لسوزوكى فى منطقه طريق القاهرة السويس الصحراوى

افتتحت شركة" مودرن موتورز"، الوكيل الحصرى لسوزوكى فى مصر، بالتعاون مع شركة" أبوشادي للسيارات " في محافظة القاهرة ، مركز خدمة معتمد لسيارات "سوزوكى" علي طريق القاهرة السويس الصحراوى (مدينتى) ، بحضور محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن موتورز"، وكيل "سوزوكى" فى مصر، والأستاذ محمد ابوشادى ، رئيس مجلس إدارة شركة "ابوشادى للسيارات " بمحافظة القاهرة ،والمهندس محمد الجزار مدير عام شركة أبوشادي والاستاذ صبرى خليل، رئيس قطاع تطوير وتنمية الموزعين بمودرن موتورز المهندس خالد إمام رئيس قطاع خدمة ما بعد البيع ، المهندس حسام صلاح مدير عام قطع الغيار والأستاذ اسلام مهدى مدير تسويق شركة سوزوكى والأستاذة هبه غلوش مدير عام خدمة العملاء بمودرن موتورز

ويعد مركز أبوشادي علي طريق القاهرة السويس الصحراوى اضافه جديدة لتواجد شركه سوزوكى في القاهرة الجديدة وطريق السويس ومن ضمن الخطة الطموحة التى اعدتها شركة مودرن موتوز الوكيل الحصرى لعلامة سوزوكى اليابانيه



في جمهورية مصر العربيه والتى تم التخطيط لها وإعداد فريق قوى لتغطية جميع أنحاء الجمهوريه للوصول الي عميل العلامة التجاريه سوزوكى في كل مناطق الجمهوريه لتوفير أقصى درجات الرضاء لدى عميل سوزوكي في مصر



