سعر الدولار اليوم
ترصد بوابة أموال الغد، أحدث تحركات سعر الدولار اليوم الخميس 11-8-2022 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع
وعرضت البنوك الخاصة والأجنبية سعر شراء وبيع الدولار كالتالي:
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
وصل سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني إلى 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك HSBC
بلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى المصرف العربي الدولي
وعرض المصرف العربي الدولي سعر الدولار بحوالى 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي
وطرح بنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي
واستقر سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي إلى 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
وسجل سعر الدولار في بنك المشرق إلى 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع
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