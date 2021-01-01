مرتضى منصور: معركتي لن تنتهي مع الخطيب. وحكم الحبس لن يؤثر على رئاستي نادي الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لن يريد التصالح مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك في أول تعليق على حكم حبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف، الخطيب وأسرته.
وقال مرتضى منصور ، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، إن الحكم الذي أصدر ضده لن يؤثر على فترة رئاسته لنادي الزمالك، مشيرا إلى أن "المعركة الجدية بينهما بدأت لنهاية العمر".
وأوضح مرتضى منصور: "لن اتحدث عن الحكم الذي صدر اليوم على شاشات التلفزيون، ونفس القاضي المحترم الذي أصدر حكم بحبسي لمدة شهر اليوم، هو نفس القاضي المحترم الذي أصدر قرار برائتي في شهر أبريل الماضي.. وإذا كان هناك خطأ قانوني، فهناك استئناف ونقض، وأقول لجماهير الزمالك الدولة خارج هذه المعركة وسيأتي الوقت الذي أوضح فيه ما حدث بالتفاصيل".
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