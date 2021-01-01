مرتضى منصور: معركتي لن تنتهي مع الخطيب. وحكم الحبس لن يؤثر على رئاستي نادي الزمالك

مرتضى منصور: معركتي لن تنتهي مع الخطيب. وحكم الحبس لن يؤثر على رئاستي نادي الزمالك

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لن يريد التصالح مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك في أول تعليق على حكم حبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف، الخطيب وأسرته.

وقال مرتضى منصور ، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، إن الحكم الذي أصدر ضده لن يؤثر على فترة رئاسته لنادي الزمالك، مشيرا إلى أن "المعركة الجدية بينهما بدأت لنهاية العمر".

وأوضح مرتضى منصور: "لن اتحدث عن الحكم الذي صدر اليوم على شاشات التلفزيون، ونفس القاضي المحترم الذي أصدر حكم بحبسي لمدة شهر اليوم، هو نفس القاضي المحترم الذي أصدر قرار برائتي في شهر أبريل الماضي.. وإذا كان هناك خطأ قانوني، فهناك استئناف ونقض، وأقول لجماهير الزمالك الدولة خارج هذه المعركة وسيأتي الوقت الذي أوضح فيه ما حدث بالتفاصيل".

وأضاف: "هذا الحكم ليس لديه تأثير على رئاستي لنادي الزمالك، ولم يقبض علي ولا أي شيء من هذا القبيل، وليس له تأثير على أي شيء، وأطالب بالذهاب إلى سجن المزرعة لأن مجموعي يذهب بي إلى سجن المزرعة".

وتابع: "لن أعتذر لمحمود الخطيب وأقول له قل انك لم تحصل على 10 ساعات من تركي آل الشيخ و263 مليون.. وستبدأ المعركة الجدية حتى نهاية العمر، لأنني أعلم ما فعلته ولكن لن أقول شيء".

وواصل: "أرفض التنازل والتصالح مع الخطيب لأني مغلطتش واللي حصل ده مش هيهزني.. لما تاخد حكم 24 ساعة لـ 3 أشهر بيتسمحلك تقضي العقوبة في البيت أو المستشفى .. ده محصلش حكم حتى".

وقال منصور: "أقول لجمهور الزمالك أمامنا مباراة هامة أمام الإسماعيلي وعلى الجماهير أن تحضر المباراة، وأبشركم بأن أمير مرتضى منصور سافر للتعاقد مع لاعبان، ولم تكن تنزانيا وجهته".

المصدر: بوابة اخبار اليوم

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