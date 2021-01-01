تفتيش منزل ترامب بقرار قضائى

قال ميريك جارلاند وزير العدل الأمريكي، إن تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاء بقرار قضائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف وزير العدل الأمريكي: "لن نتحدث عن تفاصيل عملية تفتيش منزل دونالد ترامب"، متابعا: "تعرضنا لهجمات كبيرة بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق".
وتابع وزير العدل الأمريكي: "وافقت على مذكرة تفتيش منزل دونالد ترامب". وقال وزير العدل الأمريكي: "إن عملية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق كانت للبحث عن وثائق لا يجب أن تكون هناك".
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