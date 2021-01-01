تفتيش منزل ترامب بقرار قضائى



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قال ميريك جارلاند وزير العدل الأمريكي، إن تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاء بقرار قضائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف وزير العدل الأمريكي: "لن نتحدث عن تفاصيل عملية تفتيش منزل دونالد ترامب"، متابعا: "تعرضنا لهجمات كبيرة بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق".



وتابع وزير العدل الأمريكي: "وافقت على مذكرة تفتيش منزل دونالد ترامب". وقال وزير العدل الأمريكي: "إن عملية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق كانت للبحث عن وثائق لا يجب أن تكون هناك".

