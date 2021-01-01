تصادم قطارين للألعاب فى ملاهى "ليجولاند" بألمانيا

وقع حادث بين قطارين للألعاب خلال إحدى جولات مدينة ملاهى جوينزبيرج ليجولاند في جنوب ألمانيا بعد أن توقف أحدهما فجأة؛ مما أسفر عن إصابة 34 شخصًا.
وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الخميس، أن اثنين من المصابين نُقِلا جوًا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح خطيرة، أحدهما في "خطر مميت"، مضيفة أن السلطات نشرت 3 طائرات هليكوبتر في مكان الحادث، إلى جانب خدمات الطوارئ وفرق الإنقاذ الخاصة بالمتنزه.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن 16 شخصًا من ضحايا الحادث نقلوا إلى المستشفى.
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