تصادم قطارين للألعاب فى ملاهى "ليجولاند" بألمانيا

تصادم قطارين للألعاب فى ملاهى "ليجولاند" بألمانيا

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صورة الخبر: ليجولاند
ليجولاند

وقع حادث بين قطارين للألعاب خلال إحدى جولات مدينة ملاهى جوينزبيرج ليجولاند في جنوب ألمانيا بعد أن توقف أحدهما فجأة؛ مما أسفر عن إصابة 34 شخصًا.

وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الخميس، أن اثنين من المصابين نُقِلا جوًا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح خطيرة، أحدهما في "خطر مميت"، مضيفة أن السلطات نشرت 3 طائرات هليكوبتر في مكان الحادث، إلى جانب خدمات الطوارئ وفرق الإنقاذ الخاصة بالمتنزه.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن 16 شخصًا من ضحايا الحادث نقلوا إلى المستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، لم يُعرَف سبب توقف القطار الأول فجأة.

وتعد حديقة جوينزبرج ليجولاند الترفيهية الوحيدة من نوعها في ألمانيا، وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب من مدينة ميونيخ. وهي واحدة من عشرة من المنتزهات الترفيهية التابعة للشركة الدنماركية "ليجولاند" في جميع أنحاء العالم.



المصدر: اليوم السابع

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