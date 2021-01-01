الإفتاء ..واجب شرعاً .. رعاية الابناء صحيا .. ولا يجوز التهاون في ذلك



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية إن رعاية الأبناء صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء، أو مَن يتولَّى مسئولية رعايتهم.



نوهت الإفتاء إلي أنه لا يجوز الإهمال أو التهاون فيها بحالٍ من الأحوال،لافتة إلى أن من جملة الرعاية الواجبة متابعة أخذ التطعيمات التي تُقدِّمها الجهات المختصة؛ حيث تَقرَّر أَنَّ الأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجبٌ على مَن يخشى الإصابة بها؛ وذلك حفاظًا على حياتهم، وحمايةً لأبدانهم من الأمراض وللمجتمع من تحمُّل تَبِعات المرض وآثار تطبيبه، وتكاليف علاجه.