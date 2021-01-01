تصريحات امريكية .. تعلن بأن تحالف تسليح أوكرانيا فيه 50 دولة!

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أن واشنطن تقف مع حلفاء وشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم مساعدات عسكرية وأمنية حيوية لأوكرانيا ضد روسيا، وأنها بصدد إرسال المزيد من المساعدات.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إن "الولايات المتحدة تقف مع حلفاء وشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم مساعدة أمنية حيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد روسيا".
وتابع قائلا: "مع امتداد هذه الحرب، أصبحت شجاعة وقوة جيش أوكرانيا وشعبها أكثر وضوحا وأكثر استثنائية.. معا سنواصل التشاور عن كثب مع أوكرانيا وزيادة الأنظمة والقدرات الإضافية المتاحة التي تمت معايرتها بعناية لإحداث فرق في ساحة المعركة وتعزيز موقع أوكرانيا النهائي على طاولة المفاوضات".
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