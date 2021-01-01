ينطلق هاتف Lenovo Legion Y70 رسمياً في حدث يعقد في 18 من أغسطس

حددت شركة لينوفو يوم 18 من أغسطس الجاري لكشف النقاب عن إصدار جديد من هواتف الألعاب Lenovo Legion Y70، وهو أول إصدارات الشركة المميزة بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.
ينطلق هاتف الألعاب الجديد من لينوفو Lenovo Legion Y70 لاحقاً هذا الشهر بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويعرف إصدار لينوفو الآن برمز”Halo”.
ولقد شاركت لينوفو عدد من الإعلانات التشويقية التي كُشِف من خلالها عن مواصفات الهاتف الرئيسية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف بحجم 1/1.5 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ويدعم هذا المستشعر تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.
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