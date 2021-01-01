ينطلق هاتف Lenovo Legion Y70 رسمياً في حدث يعقد في 18 من أغسطس

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صورة الخبر: Lenovo Legion Y70
Lenovo Legion Y70

حددت شركة لينوفو يوم 18 من أغسطس الجاري لكشف النقاب عن إصدار جديد من هواتف الألعاب Lenovo Legion Y70، وهو أول إصدارات الشركة المميزة بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.

ينطلق هاتف الألعاب الجديد من لينوفو Lenovo Legion Y70 لاحقاً هذا الشهر بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويعرف إصدار لينوفو الآن برمز”Halo”.

ولقد شاركت لينوفو عدد من الإعلانات التشويقية التي كُشِف من خلالها عن مواصفات الهاتف الرئيسية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف بحجم 1/1.5 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ويدعم هذا المستشعر تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

ويأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة ودقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم هاتف Legion Y70 بطارية بقدرة 5100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 68W، وتؤكد لينوفو على قدرة البطارية على دعم المستخدم بعمر شحن 8.5 ساعة من تشغيل الألعاب، أو 18 ساعة لتشغيل محتوى الفيديو، أو 35 ساعة من تشغيل الموسيقى.

ولقد أوضحت تقارير سابقة أن هاتف الألعاب المرتقب من لينوفو يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR5 وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة ZUI 13.

المصدر: بوابه المتميز

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