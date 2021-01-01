عملية تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية في استعداد لاستضافة مركبة "سويوز" المأهولة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت المحطة الفضائية الدولية صباح الأربعاء 10 أغسطس عملية تعديل مدارها لتتم تهيئة الظروف الباليستية النهائية اللازمة لاستقبال مركبة " سويوز إم إس – 22" الفضائية الروسية المأهولة.

ومن أجل تحقيق عملية تعديل المدار يتم في الساعة 10:46 بتوقيت موسكو تشغيل محركات الشاحنة الفضائية الروسية "بروغريس – إم إس – 20" لمدة 299.6 ثانية.

وبعد انتهاء مناورة تعديل مدار المحطة يرتفع متوسط مدارها بمقدار 840 مترا ليبلغ 416.29 كلم.

ويتوقع أن يطلق صاروخ "سويوز -2.1 بي" الفضائي الروسي بمركبة "سويوز إم إس – 22" الفضائية المأهولة في 21 سبتمبر المقبل من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي. وستحمل المركبة الفضائية الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية الرائديْن الروسييْن سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين ورائد "ناسا" فرانسيسكو روبيو.

ويضم طاقم المحطة الآن 3 رواد روس و3 رواد أمريكيين ورائدة أوروبية واحدة.

المصدر: روسيا اليوم

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