تفاجئ سامسونج عشاقها بمنتجات جديدة باهظة الثمن

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ينتظر الملايين من عشاق هواتف أندرويد، حدث Unpacked القادم من سامسونج في 10 أغسطس، والذي من المقرر يتم الكشف فيه عن مجموعة جديدة من المنتجات من بينها الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4، والساعة الذكية Galaxy Watch 5.



وبشكل أساسي ستكون الأجهزة القابلة للطي محور تركيز حدث Galaxy Unpacked القادم، حيث تتطلع شركة سامسونج إلى جعل هذه الفئة من الهواتف أكثر انتشارا.



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ومن المتوقع حسبما ذكر موقع "tomsguide"، أن يتميز حدث سامسونج المقرر أقامته في أغسطس 2022، بالإعلان عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من فئة Galaxy Book، وزوج جديد من سماعة الرأس اللاسلكية Galaxy Buds Pro 2.إليك أحدث التفاصيل عن إصدارات سامسونج Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Watch 5، التي من المقرر الإعلان عنها في حدث Galaxy Unpacked خلال الأيام القليلة القادمة.ساعة Galaxy Watch 5مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4حصل هاتف Galaxy Z Fold 4 القابل للطي، على تحسينات في الأداء وترقيات في التصميم مما سيجعله أحد أفضل الهواتف الذكية للعام الحالي، حيث ستم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 8 Plus Gen 1، وهو أحدث وأسرع معالجات الهواتف الذكية لعام 2022.كما يجلب Galaxy Z Fold 4، تغييرات كبيرة في التصميم، حيث تشير الشائعات إلى أنه سيمكننا رؤية تجعد أقل وضوحا بالشاشة بفضل استخدام آلية ذات مفصل واحد، والتي تعمل على تعزيز "التأثير" القابل للطي بالجهاز، كما أنها تجعل Z Fold 4 أكثر متانة وخفة الوزن.ومن المتوقع أن يأتي Z Fold 4 بنفس مواصفات الشاشة الخاصة بالإصدار السابق من سامسونج Galaxy Z Fold 3، حيث سيحصل على شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة و 120 هرتز، كما سيشهد الهاتف تحسينات كبيرة بالنسبة لإعدادات الكاميرا.وبالنسبة للسعر، تشير العديد من التسريبات إلى هاتف Galaxy Z Fold 4، سيأتي بتكلفة أقل من إصدار الشركة السابق Z Fold 3، الذي يبلغ سعره حوالس 1799 دولار (أي ما يزيد عن 34 ألف جنيه مصري).هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4مواصفات Galaxy Z Flip 4سيقدم هاتف سامسونج القابل للطي بشكل صدفي Galaxy Z Flip 4، أداءً أسرع وعمرا أطول للبطارية، حيث من المتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة 3700 مللى أمبير وستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.وسيتميز هاتف Z Flip 4 بتغيير خارجي في التصميم، حيث تشير التسريبات إلى أن الشاشة الخارجية ستصبح بحجم أكبر بقياس 2.1 بوصة، أما بالنسبة للشاشة الداخلية، سوف يحصل هاتف سامسونج المرتقب على شاشة مرنة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.وسيتم تشغيل هاتف Galaxy Z Flip 4، بواسطة المعالج الجديد Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سنطلق بسعر مبدئي حوالى 999 دولار (أي ما يعادل 19 ألف جنيه مصري).