السبب وراء انقطاع خدمات جوجل لآلاف المستخدمين حول العالم..مشكلة تحديث البرامج..

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أبلغ عشرات الآلاف من المستخدمين عن تعطل خدمات «جوجل» صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لمراقب انقطاع خدمات الإنترنت «ديتكتور».



أشارت التقارير إلى أن خرائط جوجل واجهت مشكلات صباح اليوم الثلاثاء، ولم يكن بحث جوجل الخدمة الوحيدة التي تأثرت، حيث أثر الانقطاع أيضًا على مجموعة من خدمات جوجل الأخرى مثل صور جوجل، وخرائط جوجل، وجوجل درايف، وجوجل دول، لكنها عادت مرة أخرى بعد فترة، وفقًا لصحيفة الجارديان وموقع indianexpress .



وأشار موقع ديتكتور إلى أن أكثر من 40 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة في الولايات المتحدة- بما في ذلك في مدينة نيويورك ودنفر بولاية كولورادو، وما يقرب من 5900 مستخدمًا عن أبلغوا عن مشاكل في اليابان، مُضيفًا أنه تم رصد اضطرابات أيضا في كندا وأستراليا عن حدوث اضطرابات عند محاولة استخدام خدمات جوجل، وخاصة الخرائط ومحرك البحث.

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وبعد حوالي ساعتين، بدأت تقارير الانقطاع في التناقص، لكن عددًا قليلًا من المستخدمين استمروا في الإبلاغ عن مشكلة في الوصول إلى وظائف السحابة والتقويم في جوجل، وفقًا لـ ديتكتور.وأقرت شركة جوجل بالمشكلة وذكرت أن السبب وراء انقطاع الخدمة هو «مشكلة تحديث البرامج»، وقال متحدث باسم جوجل: «نحن على علم بمشكلة تحديث البرامج التي حدثت في وقت متأخر بعد ظهر اليوم بتوقيت المحيط الهادي وأثرت لفترة وجيزة على توفر خدمات البحث والخرائط، ونأسف للإزعاج»، مضيفًا لقد عملنا على حل المشكلة بسرعة وعادت خدماتنا إلى الإنترنت الآن.