"سناب شات" يعلن عن ميزة للرقابة الأبوية..استجابة للانتقادات..

أطلق تطبيق "سناب شات" ميزة جديدة تُمكّن الآباء من الرقابة على المحتوى الذي يصل إلى أبنائهم المراهقين.
وحملت الميزة الجديدة اسم"family center" أو "مركز العائلة"، وتسمح للآباء بمعرفة أصدقاء أبنائهم المراهقين على التطبيق، علاوة على الأشخاص الذين تبادلوا معهم الرسائل على مدار أسبوع، لكنها لا تسمح لهم بالاطلاع على محتوى تلك المحادثات، وذلك لإعطاء الآباء رؤى أفضل للمساعدة في حماية أولادهم بطرق لا تتنازل عن خصوصية المراهق.
ويتم تفعيل الميزة الجديدة بمجرد دعوة الآباء لأبنائهم إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق، ويكون لدى المستلم الخيار في قبول أو رفض الدعوة.
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