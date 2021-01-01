"سناب شات" يعلن عن ميزة للرقابة الأبوية..استجابة للانتقادات..

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صورة الخبر: سناب شات
سناب شات

أطلق تطبيق "سناب شات" ميزة جديدة تُمكّن الآباء من الرقابة على المحتوى الذي يصل إلى أبنائهم المراهقين.

وحملت الميزة الجديدة اسم"family center" أو "مركز العائلة"، وتسمح للآباء بمعرفة أصدقاء أبنائهم المراهقين على التطبيق، علاوة على الأشخاص الذين تبادلوا معهم الرسائل على مدار أسبوع، لكنها لا تسمح لهم بالاطلاع على محتوى تلك المحادثات، وذلك لإعطاء الآباء رؤى أفضل للمساعدة في حماية أولادهم بطرق لا تتنازل عن خصوصية المراهق.

ويتم تفعيل الميزة الجديدة بمجرد دعوة الآباء لأبنائهم إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق، ويكون لدى المستلم الخيار في قبول أو رفض الدعوة.

وعن السر وراء إطلاق تطبيق "سناب شات" لأولى أدواته للرقابة الأبوية، قال خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد عادل، إنها جاءت "نزولا عند الانتقادات الحادة التي يتعرض لها سناب شات، والتي وصلت إلى قضايا مرفوعة على الشركة، بزعم تعرض المراهقين بالمنصة لمحتوى يضر بصحتهم النفسية والعقلية، لدرجة انتحار بعض المستخدمين".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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